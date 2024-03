Indijce in Nepalce s prevaro pošiljajo v vojno. Nekateri mislili, da gredo študirat

Ko je Hemil Mangukiya decembra lani zapustil svojo majhno vas v indijski zvezni državi Gujarat, je svoji družini povedal, da je odšel v Rusijo, da bi zaslužil za boljše življenje, kar v Indiji ni mogoče.

Njegovo odločitev je spodbudil videoposnetek o zaposlovanju, ki ga je našel na YouTubu. 23-letnik je mislil, da bo dobil varno službo kot varnostnik daleč stran od vojne v Ukrajini. Toda v telefonskih klicih domov iz Rusije je družini povedal, da so ga namesto tega poslali v enomesečno vojaško urjenje, nato pa odpeljali na fronto, kjer je moral kopati jarke, prenašati strelivo ter upravljati s puškami in mitraljezi, piše Guardian.

Potem pa so konec februarja njegovi klici nenadoma prenehali. Klic, ki je prišel nekaj dni pozneje, je strl očetovo srce: Hemil je bil ubit v raketnem napadu nekje v Ukrajini. »Mislim, da je pred nami skrival nevarnost, v kakršni je bil. Naša družina je zaradi tega uničena. Še vedno poskušamo dobiti njegovo truplo nazaj,« je za tuje medije dejal Ashwin Mangukiya (52).

V sredo so poročali, da je na fronti umrl še en Indijec, ki je v Moskvo odpotoval novembra, misleč, da gre služit denar z varnostnim delom. »Ni vedel, da ga pošiljajo na vojno območje,« je dejal njegov brat Mohammad Imran.

Mislili smo, da gremo praznovat novo leto, pa so nas odpeljali v vojsko

Mangukiyeva smrt je osvetlila usodo desetin – po nekaterih ocenah stotin – Indijcev, ki so proti svoji volji končali na fronti v ukrajinski vojni, potem ko so se prijavili za vojaške pomožne ali varnostne straže. Družine nekaterih od njih pravijo, da so moški mislili, da bodo šli delat v Dubaj, a so jih agenti poslali v Rusijo.

Ta teden je po družbenih omrežjih zaokrožil videoposnetek sedmih Indijcev iz Pandžaba, ki so trdili, da so za novo leto na turističnem potovanju v Rusiji, a jih je agent odpeljal v Belorusijo, kjer so jih pridržali. »Policija nas je predala ruskim oblastem, ki so nas prisilile k podpisu dokumentov. Zdaj nas silijo v vojno proti Ukrajini,« je dejal Gagandeep Singh, eden od moških na videu.

Še huje z Nepalci

V podobnih težavah se je znašlo veliko državljanov Nepala, kjer je vlada nedavno državljanom prepovedala delo v Rusiji ali Ukrajini, potem ko naj bi jih na tisoče končalo v ruskih oboroženih silah v Ukrajini. Nekateri so odšli prostovoljno, drugi pravijo, da so bili pridržani.

Mnogi med njimi so bili iz revnih vasi, kjer je težko najti delo, zato so zaradi lažnih obljub o visoko plačanih službah – brez omembe aktivnega vojskovanja, odpotovali v Rusijo. Za honorarje, ki so jih plačevali agentom, so si pogosto nabrali na tisoče evrov dolgov. Uradno je v spopadu umrlo 12 Nepalcev, po informacijah neke nevladne organizacije pa 19.

Podpisati morajo pogodbe, napisane v ruščini

Izjave Indijcev in Nepalcev podrobno povedo, kako so bili ob prihodu v Rusijo prisiljeni podpisati pogodbe, napisane v ruščini, nato pa so jim zasegli potne liste. Šele pozneje so izvedeli, da so se zavezali, da bodo eno leto služili v ruskih oboroženih silah. Tistim, ki odklonijo odhod v vojsko, grozi leto dni zapora. Po pogosto manj kot dveh tednih vojaškega urjenja so poslani na območja brutalnih spopadov.

Moral bi v Nemčijo, zdaj ranjen leži v ruski bolnišnici

Nandaram Pun iz Rolpe v Nepalu je poklical iz vojaške bolnišnice nekje v Rusiji in povedal, da mu je bila obljubljena služba v Nemčiji prek agenta, ki ga je spoznal na družbenih medijih. Agent mu je rekel, da mora leteti prek Rusije. Po srečanju z njim v Moskvi so ga odpeljali v vojaško vadišče in mu pokazali rokovanje z orožjem. Pun je takrat ugotovil, da je zgodba o Nemčiji le potegavščina, poroča Guardian. Kmalu zatem so ga poslali v Bahmut v vzhodni Ukrajini, v mesto, kjer še vedno poteka ena najbolj krvavih in najdlje trajajočih bitk. Z njim v bunkerjih, skupaj z ruskimi vojaki in poveljniki, sta bila še dva Indijca in še štirje Nepalci.

Še več podobnih zgodb: Indijec mislil, da gre v službo v Dubaj

31-letni Azad Yousuf Kumar je decembra zapustil svoj dom v indijski regiji Kašmir in se zaposlil v Dubaju. Agentu, ki ga je spoznal prek YouTuba, je plačal 300.000 rupij (približno 3300 evrov). Toda namesto tega, pravi njegova družina, so ga poslali v vojaško taborišče v Rusiji, kjer so ga med urjenjem ustrelili v nogo. Po tem je bil poslan na bojišče v Ukrajino. »Želel je oditi v tujino, ker tukaj skoraj ni dela, njegova žena pa je pravkar rodila otroka,« je povedal Kumarjev starejši brat Sajad. »Razburjen nas je poklical in povedal, da so ga iz Dubaja poslali v Rusijo in da so ga prisilili v vojsko. Poslan je bil na nevarno vojno območje in vsak dan gleda poškodovane, mnoge z izgubljenimi udi in raztrganimi telesi,« je dodal njegov brat.