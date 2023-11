Indi želijo odklopiti z aparatov

Kritično bolna osemmesečna dojenčica Indi Gregory je dobila italijansko državljanstvo, potem ko je britansko prizivno sodišče zavrnilo zahtevo njenih staršev Deana Gregoryja in Claire Staniforth za razveljavitev sodbe, da ne sme odpotovati v tujino na zdravljenje. Bolnišnica v britanskem Nottinghamu namreč namerava hudo bolno deklico odklopiti z aparatov, ki jo ohranjajo pri življenju.

Indi Gregory trpi za redko mitohondrijsko boleznijo, zdravniki, ki skrbijo zanjo v bolnišnici v Nottinghamu, pa pravijo, da ji ne morejo več pomagati. Kot so pojasnili na nedavnem zaslišanju na sodišču, zdravljenje nima učinka in deklici povzroča le bolečino.

8 mesecev je stara deklica.

Prikimalo tudi sodišče

Njihovi odločitvi je prikimalo tudi sodišče, ki meni, da je v »najboljšem interesu« otroka, da se njegovo življenje konča. Dekličini starši temu nasprotujejo in jo želijo odpeljati v Rim v pediatrično bolnišnico Bambino Gesu. Ta se je namreč ponudila, da bi sprejela deklico in ji omogočila nadaljnje zdravljenje. Italijanska vlada se je posledično odločila, da mali Indi iz humanitarnih razlogov podeli italijansko državljanstvo. Včeraj so se sestali na nujnem sestanku, podelitev državljanstva pa je bila edina točka dnevnega reda.

Italijanski vladni vir je pojasnil, da se bo lahko dekličina družina zdaj obrnila na italijansko veleposlaništvo v Veliki Britaniji in zaprosila za premestitev Indi v Italijo. Vendar Velika Britanija ni dolžna ugoditi tej prošnji. Podelitev državljanstva zaplete primer, saj lahko družina sproži nove pravne postopke, poleg tega pa bi se lahko pojavila vprašanja o diplomatskih in mednarodnih obveznostih Združenega kraljestva.

Direktor bolnišnice v Nottinghamu je povedal, da so tovrstni primeri izjemno težki. Na sodišču bo potekalo novo zaslišanje, na katerem se bodo odločili, ali bodo deklico ekstubirali doma ali v bolnišnici, je pojasnil. »Dokler ne bo sprejeta odločitev, bomo Indi še naprej zagotavljali specializirano oskrbo.«