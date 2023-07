Incident na nebu: drama na letalu iz Zadra proti Londonu (VIDEO)

27-letnega Britanca, ki je v petek pred vzletom na zadrskem letališču v Zemuniku na silo poskušal odpreti vrata letala, so aretirali, je potrdila zadrska policija, piše 24sata. Osumljen je kaznivega dejanja prisile zoper uradno osebo in prekrška zoper javni red in mir. Kot so sporočili s policije, se je ves čas aktivno upiral, v nekem trenutku pa lažje poškodoval policista, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Kot neuradno piše RTL, Britanec ni komuniciral niti z odvetnikom, zato je možno, da ga bo sodnik znova poslal na psihiatrijo.

Njegovo dekle in oče sta prispela na Hrvaško in sta zelo zaskrbljena.

Poglejte videoposnetek z letala (počakajte nekaj sekund, da se posnetek naloži):

Kot pišejo hrvaški mediji, gre za britanskega boksarja.

Na TikToku se je namreč v pojavil posnetek mladeniča, ki divja na potniškem letalu, na letu Zadar - London, in poskuša odpreti vrata letala. Dva mladeniča sta se hitro odzvala in ga fizično obvladala. Do incidenta je prišlo na povratnem letu s festivala Hideout v Zrću, kjer je bila prisotna večina potnikov.