Incident na letalu: Ni hotel sedeti poleg žene, stevardese so ji zalepile usta (VIDEO)

Med letom iz ameriškega mesta San Francisco v Nadi, glavni otok Fidžija, se je zgodil incident. Dve stevardesi Fiji Airways sta jezni potnici zalepili usta, ker je bila pijana in je govorila vulgarne stvari.

69-letnica je zmerjala stevardesi, vanju metala kozarce in eno udarila.

Nekateri potniki so celotno dogajanje posneli z mobilnimi telefoni in posnetek objavili na družbenih omrežjih. Posnetek prikazuje odločno posredovanje stevardese, da bi pomirila 69-letno potnico, vključno s trenutkom, ko ji je zaprla usta.

Agresivno potnico so po pristanku v Nadi čakali policisti, ki so jo prijeli, navaja New York Post.

En potnik je pojasnil, da se je situacija zaostrila na polovici 11-urnega leta, ko je potnica nenadoma postala glasna. Njen mož je nato prosil stevardeso, če se lahko presede na drug sedež, kar mu je stevardesa dovolila. Nato pa se je začel prepir med žensko in posadko, ker ji stevardese niso hotele povedati, kje sedi njen mož. Poleg verbalnih napadov naj bi ženska zmerjala stevardesi, vanju metala kozarce in eno od njiju udarila po roki.

Tiskovni predstavnik fidžijske policije je dejal, da je bila ženska pijana in je nadlegovala druge potnike. Zaradi obnašanja je bila kaznovana s 500 dolarji.