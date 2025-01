Hrvatje okupirali slovenske trgovine, na nakupovalni voziček čakali tudi po pet minut (FOTO)

Hrvaški bojkot visokih cen v trgovinah je povzročil pravo gnečo v slovenskih trgovinah, predvsem v Brežicah. Mnogi Hrvati so izkoristili dan bojkota za nakupovanje čez mejo, kjer so cene ugodnejše.

V petek in soboto so hrvaški državljani množično bojkotirali trgovine zaradi visokih cen. Prazne trgovine, nakupovalni centri in celo pekarne so postali simbol tega protesta, ki je dosegel tudi mednarodno pozornost. Po podatkih hrvaške davčne uprave je število izdanih računov v trgovinah v petek v primerjavi s prejšnjim tednom padlo za 44 odstotkov, skupni znesek računov pa kar za 53 odstotkov. Tudi v soboto so bile številke precej nižje – izdanih je bilo za 15 odstotkov manj računov, zneski pa so padli za 20 odstotkov.

Davčna uprava na Hrvaškem je objavila, da so rezultati bojkota potrdili širok odziv državljanov. Dogodek je ponovno odprl razpravo o visokih cenah na Hrvaškem in primerljivosti s cenami v sosednjih državah, predvsem Sloveniji, kamor Hrvati vse pogosteje hodijo po ugodnejše nakupe.

Slovenske trgovine polne Hrvatov

Veliko Hrvatov se je namesto na domače trge odpravilo v Slovenijo, predvsem v Brežice, ki so od Zagreba oddaljene le okoli 40 kilometrov. Po poročilih so bila parkirišča pred slovenskimi trgovinami polna avtomobilov z zagrebškimi registrskimi tablicami.

Eden od obiskovalcev je za hrvaške medije povedal: »Takšne gneče v Brežicah še nisem videl. Jasno je, da je to odgovor na visoke cene na Hrvaškem. Tukaj so cene precej ugodnejše, zato ljudje polnijo vozičke do vrha.«

Blagajničarka v eni od trgovin je potrdila povečan promet in dodala, da so se na takšno situacijo pripravili, saj so pričakovali večji obisk.

Nakupovalna »norija« v Brežicah

Kupci poročajo o dolgih vrstah in polno zasedenih nakupovalnih vozičkih. »V trgovini Hofer smo čakali po pet minut, da se sprostijo vozički, saj so vsi v uporabi. Celotna trgovina je polna Hrvatov, slovenščine skoraj ni slišati,« je povedal eden od kupcev.

Mnogi so prepričani, da je petkov bojkot na Hrvaškem dodatno razjezil ljudi, ki so se nato odpravili v Slovenijo. Fotografije iz trgovin kažejo ljudi z vozički, polnimi osnovnih živil in drugih potrebščin, kar priča o resnosti situacije.

