Hrvatica obiskala Slovenijo, poglejte, kaj je zapisala

Epidemija novega koronavirusa marsikomu že leto dni ne omogoča svobodnega prehoda meje. Ljudje bi si želeli potovali, slovenski lastniki nepremičnin na Hrvaškem bi z največjim veseljem odšli v svoj drugi dom, a testi so dragi, ukrepi v drugih državah negotovi. Da bi razmere na mejnih prehodih in ukrepe v tujini predstavili ljudem, ki svoje domovine že lep čas niso zapustili, se je hrvaška novinarka podala na pot čez Slovenijo in Avstrijo v Nemčijo.



»Na mejnem prehodu Gruškovje za vstop v Slovenijo: Kam gremo, ali imamo test - ne vpraša nihče. Nekaj kilometrov dalje radio postaja Ognjišče obvesti, da vozniki tovornjakov za vstop v Deželo na tem mejnem prehodu čakajo štiri ure,« piše novinarka za Večernji list.

Stoli pred lokali zavezani, da jih kdo ne bi ukradel

Vtis iz Ljubljane: »V tem obdobju v preteklih letih je bila Ljubljana polna turistov, največ je bilo Italijanov. Danes so stoli pred gostinskimi lokali zavezani, da jih kdo ne bi ukradel. Ne delajo niti restavracije, odprt je le kakšen hotel za poslovne ljudi. Ljubljana je pusta in dobimo vtis kot pred dvajsetimi leti, ko jo še niso obiskovali turisti. Šele mestni promet pokaže, da se življenje ni povsem ustavilo«.



O razmerah v Sloveniji je hrvaški novinarki pojasnjevala domačinka, prav tako novinarka po poklicu: »Slovenci so v nenehnem krču, ker vse to že dolgo traja. Nenehno se sprašujemo, kaj se bo zdaj zaprlo. Nedavno so se odprle trgovine z neživilskimi izdelki, a v trgovinah ni toliko ljudi kot nekoč. Ljudje so brez denarja. Po drugi strani pa se sprašujemo, zakaj je potrebno za slovenska smučišča imeti PCR test, medtem ko za trgovska središča ne«.



V hrvaškem mediju Večernji list pišejo tudi o protestu taksistov, povečani stopnji družinskega nasilja, duševnih stisk mladostnikov in globah mariborskih dijakov, ki so zaradi protesta za odpiranje šol prejeli globe. »Zaradi tega imajo polne roke dela odvetniki, ki skušajo rešiti oglobljene,« piše.



Tudi v Avstriji je slika podobna, piše portal - policijska ura je od 20. ure dalje, osem ljudi iz dveh gospodinjstev je največje število ljudi, ki se lahko zbere. Lokali, restavracije in hoteli so zaprti, ni pa omejitve števila ljudi v trgovinah. Na avstrijski meji jih je policist vprašal, kam gredo in kje imajo potrdilo, na katerem naslovu bodo prenočili.



Izkušnja hrvaške novinarke je bila, da je na slovenski meji nihče ni vprašal, kam potuje in ali ima s seboj negativni izvid testa, kar pa še ne pomeni, da tega vprašanja ne bi bili deležni vi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: