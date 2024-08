Hrvaško spet trese: Trese nas od včeraj stalno, kaj je to?

Hrvaška se danes pošteno trese. Zgodaj zjutraj so trije potresi stresli jug Hrvaške, iz Seizmološke službe Hrvaške pa so poročali, da so bili vsi potresi pri Pelješcu.

Šlo je za dva šibka in en zmeren potres. Magnituda potresa ob 5.15 uri je bila 2,2, potresa šest minut kasneje pa 2,1 po Richterju, oba intenzitete II. stopnje EMS. Potres, ki je sledil ob 5.33 uri, je imel magnitudo 3,5 po Richterju in je bil ocenjen na intenziteto IV. stopnje EMS.

Ob 5.44 uri so seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvaške zabeležili šibek potres v bližini Ludbrega. Magnituda potresa je bila 2,4 po Richterju, ocenjena intenziteta v epicentralnem območju pa III. stopnja EMS. Nato je spet treslo na Pelješcu; nekaj po 11. uri so izmerili potres z magnitudo 3,3 po Richterju. Potres enake magnitude je bil zabeležen na Pelješcu tudi okoli 12.30. Po podatkih EMSC-ja je bila magnituda nekoliko nižja, 2,7 po Richterju. Glede na podatke EMSC-ja se je Pelješac ponovno zatresel ob 13:20. Magnituda tega potresa je bila 2,4 po Richterju.

»Stalno trese«, »Kratek, a močan potres,« piše v komentarjih na EMSC-ju. »Trese od včeraj stalno, kaj je to,« se je vprašal še en uporabnik.