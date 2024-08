Hrvaška predraga celo za Avstrijce, hrana dražja kot v Italiji

Številnim evropskim turistom, ki so se v zadnjih tednih pritoževali nad cenami storitev na Hrvaškem, so se pričakovano pridružili tudi Avstrijci. Prvi so novinarjem Kronen Zeitung potarnali tisti na severu Avstrije, med katerimi je sicer Hrvaška veljala za destinacijo, kamor se prebivalke in prebivalci Solnograškega najraje odpravijo s svojimi avtomobili.

Avstrijski turistični delavci pa poudarjajo, da so zastoji na avstrijskih avtocestah zaradi poletnih del ter nenavadno toplo Jadransko morje le manjši oteževalni okoliščini. »Zares pa začnejo razmišljati ob cenah na Hrvaškem,« prenašajo spoznanje avstrijskih turističnih profesionalcev, ki dodajajo, da so Hrvati z večkratnimi podražitvami dosegli, da so cene hrane pri njih višje kot v Italiji, ki velja za drugo najbolj priljubljeno državo med turisti s Solnograškega.

Več letijo v Sredozemlje

Na letališču Salzburg zaznavajo, da precej letijo v Grčijo pa tudi v druge sredozemske države, našteva Alexander Klaus z letališča: »Treba je dodati, da se tudi s Tunizijo odpira dobra cenovna alternativa. Tako kot v Turčiji so all-inclusive ponudbe privlačne za družine.«

Na Hrvaško ostajajo vezani tisti severni sosedje, ki so si tam omislili nepremičnine: drugi pa radi potujejo tudi na špansko Majorko, ki velja za turistični raj za nemško govoreči živelj.