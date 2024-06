Hišo natisnejo v dveh dneh

Tridimenzionalno tiskanje postaja vedno bolj priljubljeno in razširjeno, saj so manjši 3D-tiskalniki dostopni tudi množicam. Po svetu pa so že nekaj časa v uporabi tudi 3D-tiskalniki za hiše. Na ta način je stavba narejena z bliskovito hitrostjo, v zgolj dveh dneh. Uporabiti je mogoče različne materiale, od betona do lesne mase, ker je mogoče tako hišo postaviti ne le hitro, ampak tudi cenovno ugodno, pa so s pomočjo 3D-tiskalnika omogočili streho nad glavo številnim na podeželju Južne Amerike, kjer so prebivalci živeli v izredno slabih razmerah.

Gradnja s 3D-tiskanjem postaja zelo priljubljena tudi v Združenih državah Amerike, kjer že leta hudo primanjkuje stanovanj. Samo v zvezni državi Maine bi denimo morali do leta 2030 zgraditi okrog 80.000 novih, da bi zadostili povpraševanju, a se zatakne že pri iskanju izvajalcev, ki bi se lotili takšnega megalomanskega projekta in ga v tako kratkem času tudi dokončali. »Ljudje ne morejo najti doma, cene so zasoljene; po eni strani zato, ker je drag material, po drugi, ker se populacija stara in je vedno težje najti gradbince, električarje, inštalaterje … V naslednjih letih pa bo še veliko težje,« je za CNN povedal Habib Dagher, ki na univerzi v Mainu vodi center za napredne gradbene strukture in kompozite. Edina in najboljša rešitev, ki jo trenutno vidi, pa je prav izdelava nepremičnin s tehniko tridimenzionalnega tiskanja.

Ker se populacija stara, je vedno težje najti gradbince, električarje, inštalaterje … v naslednjih letih pa bo še veliko težje.

Trenutno za večino stavb uporabljajo beton, ki ga nato na tla v obliko stavbe, vključno z notranjimi stenami, nanese robotska roka, na omenjenem centru univerze v Mainu pa razvijajo nov material, šlo naj bi za mešanico lesa in smole. »Stavbe iz betona imajo to slabost, da jih je treba tiskati na lokaciji, kar je v Mainu težava pozimi, ko zapade veliko snega in takrat z betonom nimamo kaj početi. Stavbe iz novega materiala pa bi lahko tiskali kjer koli in jih nato prepeljali na želeno mesto. Delo bi tako potekalo nemoteno vse leto,« pravi Dagher, ki je s kolegi tudi že natisnil prvo testno stavbo, in sicer 54 kvadratnih metrov veliko enodružinsko hišo, ki je bila končana v 48 urah. Tisti, ki so jo videli, so nad novim materialom navdušeni. »Cement je na pogled hladen material in redki si želijo živeti v takšni hiši, naš kompozit pa vsebuje les, kar deluje veliko bolj privlačno, hiša je videti kot bungalov in se lepo vključi v naše okolje.« Dagher je še poudaril, da so jih že zasuli z naročili.