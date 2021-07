Hči poklicala na pomoč: v Avstriji pogrešan Slovenec (65)

Na najvišji avstrijski gori, 3798 visokem Grossglocknerju. pogrešajo slovenskega alpinista. Slovenec (65) se je v četrtek s parkirišča pri Kaiser-Franz-Josefs-Höhe na visoki alpski cesti odpravil na gorsko turo v smeri Grossglocknerja. Potem ko se do poznega večera ni vrnil, je hči opozorila pristojne, poroča Kronen Zeitung.



Po besedah ​​hčerke je nameraval njen oče oditi do koče Erzherzog-Johann-Hütte, ki stoji na višini 3423 metrov nadmorske višine, do 23. ure zvečer pa se še ni vrnil.



Nočni iskalni let s policijskim helikopterjem je bil zaradi slabega vremena prekinjen. V petek zjutraj je stekla iskalna akcija, v kateri so sodelovali policijski helikopter, reševalne službe gorskega reševanja in alpske reševalne skupine, so po poročanju Kronen Zeitung povedali policisti. Zaradi slabega vremena so iskalno akcijo v petek okoli 15.30 prekinili.



Iskanje se danes nadaljuje.

