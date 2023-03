Grški premier družine žrtev železniške nesreče prosil za odpuščanje

Grški premier Kiriakos Micotakis je prosil za odpuščanje družinskih članov umrlih v najhujši železniški nesreči v državi, v kateri je umrlo najmanj 57 ljudi. V prestolnici Atene se je medtem pred parlamentom zbralo približno 12.000 ljudi, da bi izrazili nezadovoljstvo z vlado in pristojnimi na grških železnicah.

»Kot premier vsem, še posebej pa sorodnikom žrtev, dolgujem, da prosim za odpuščanje,« je v sporočilu narodu zapisal Micotakis.

Študenti vzklikajo slogane med demonstracijami pred stavbo parlamenta. FOTO: Alkis Konstantinidis Reuters

»Za Grčijo leta 2023 je nepredstavljivo, da dva vlaka vozita v različni smeri po isti progi in nihče tega ne opazi," je Micotakis še zapisal v sporočilu, objavljenem na njegovi strani na Facebooku, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Najmanj 57 ljudi je umrlo v torek, ko je malo pred polnočjo potniški vlak s 352 ljudmi na poti iz Soluna v Atene trčil v tovorni vlak, ki je pripeljal v nasprotni smeri na istem tiru sicer dvotirne proge. Veliko ljudi po nesreči še vedno pogrešajo, saj zaradi silovitosti trka mnogih še niso identificirali.

Veliko ogorčenje

Nesreča je sprožila vsesplošno ogorčenje po vsej državi. V več mestih je v minulih dneh protestiralo na tisoče ljudi, grški železniški delavci pa so s stavko opozorili na pomanjkljivo varnost na železnicah.

Pred parlamentom v Atenah se je tako danes po podatkih policije zbralo približno 12.000 ljudi, da bi izrazili jezo po tragični železniški nesreči, do katere je prišlo zaradi človeške napake in pomanjkljivosti na železniškem omrežju.

Demonstranti, ki so nosili napise »Dol z morilskimi vladami«, so se odzvali na poziv študentov, železničarjev in zaposlenih v javnem sektorju, medtem ko v državi poteka stavka na železnicah in metroju.

Po navedbah AFP so izbruhnili tudi nasilni spopadi med policijo in protestniki, ki so metali molotovke in zažigali smetnjake. Policija je sporočila, da je bilo ranjenih sedem policistov, pet protestnikov pa so aretirali.

Sorodniki žrtev in njihovi najbližji pa so se zbrali pred postajo Larisa, blizu kraja nesreče, v spomin na žrtve. Podobni shodi s svečami in spominske slovesnosti za žrtve, med katerimi je bilo veliko študentov, so ta teden potekali v več mestih po državi.

Načelnik postaje v Larisi, ki so ga kmalu katastrofi aretirali v povezavi z nesrečo, je danes stopil pred sodišče, končna odločitev pa še ni znana, poroča AFP. Delno je prevzel odgovornost, ker ni preusmeril vlakov, če bo obsojen, pa mu grozi dosmrtni zapor.

Brez nadzora

V grških medijih so se medtem pojavile podrobnosti o relativni neizkušenosti 59-letnega načelnika postaje na tem delovnem mestu in dejstvu, da je bil med napornim prazničnim vikendom brez nadzora. Podjetje Hellenic Train, ki upravlja grške železnice in je bilo po nesreči deležno kritik in jeze, je v soboto zvečer objavilo izjavo, v kateri je branilo svoja dejanja. Pred sedežem podjetja v Atenah je ta teden demonstriralo na stotine ljudi, ki so podjetju očitali dolgoletno zanemarjanje železnic.

Po navedbah neimenovanega pravnega vira preiskovalci preučujejo možnost vložitve obtožb proti vodilnim članom podjetja, še navaja AFP.

Preberite še: