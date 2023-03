Poglejte, katere so bile najbolj smrtonosne železniške nesreče v Evropi

V eni najbolj smrtonosnih železniških nesreč v Evropi v zadnjih letih sta v bližini mesta Larisa na severu Grčije v torek trčila dva vlaka, pri čemer je umrlo najmanj 36 ljudi, 66 jih je bilo ranjenih, o čemer smo že poročali tukaj.

Sledijo najbolj smrtonosne železniške nesreče v Evropi v zadnjih 25 letih, kot jih navaja francoska tiskovna agencija AFP.

3. junij 1998; Nemčija, 101 smrtna žrtev

V kraju Eschede na Spodnjem Saškem se je zaradi domnevno okvarjenega kolesa iztiril hitri vlak nemških železnic Deutsche Bahn, pri čemer je umrl 101 človek, 88 je bilo ranjenih. To je bila najhujša železniška nesreča v Nemčiji od leta 1945, ko sta v bližini Münchna umrli 102 osebi.

24. julij 2013; Španija, 80 mrtvih

V bližini Santiaga de Compostele na severozahodu Španije je vlak z 222 ljudmi na krovu zdrsnil s tirov, pri čemer je umrlo 80 potnikov, 140 je bilo ranjenih. To je bila najhujša železniška nesreča v Španiji po letu 1944.

23. januar 2006; Črna gora, 47 mrtvih

Po iztirjenju potniškega vlaka so štirje vagoni zgrmeli v kanjon reke Morače kakih 15 kilometrov severno od črnogorske prestolnice Podgorica. Umrlo je 47 potnikov, 234 je bilo ranjenih. Za krivega za nesrečo je bil spoznan strojevodja, ker na postajališču ni aktiviral zavornega mehanizma.

12. oktober 2010; Ukrajina, 45 mrtvih

V trčenju vlaka in avtobusa v kraju Marganec na vzhodu Ukrajine je umrlo 45 ljudi. Ukrajinske oblasti so obtožile voznika avtobusa, ki je v nesreči umrl, da je kljub rdeči luči in opozorilom potnikov zapeljal na tire.

22. julij 2004; Turčija, 41 mrtvih

Najhujša železniška nesreča v novejši zgodovini Turčije se je zgodila, ko se je v severozahodni pokrajini Sakarja iztiril hitri vlak. Umrlo je 41 ljudi, 80 jih je bilo ranjenih.

28. februar 2023; Grčija, najmanj 36 mrtvih

V trčenju potniškega in tovornega vlaka blizu mesta Larisa na severu Grčije je umrlo najmanj 36 ljudi, 66 jih je bilo poškodovanih. Vzrok te najhujše železniške nesreče v Grčiji še ni znan. Prve domneve kažejo na človeško napako. Po nesreči so aretirali železniškega uradnika, odgovornega za progo.

8. maj 2003; Madžarska, 33 mrtvih

Na nivojskem prehodu pri kraju Siofok ob Blatnem jezeru sta trčila potniški vlak in turistični avtobus z nemškimi upokojenci. Umrlo je 33 ljudi.

29. junij 2009; Italija, 32 mrtvih

Tovorni vlak, ki je prevažal utekočinjen naftni plin, se je iztiril in eksplodiral med vožnjo skozi toskansko obmorsko mesto Viareggio. Sila eksplozije je porušila dva majhna stanovanjska bloka, v katerih je stanovalo veliko od 32 žrtev, kolikor jih je zahtevala ta najbolj smrtonosna železniška nesreča v Italiji v več kot 30 letih.

5. oktober 1999; Velika Britanija, 31 mrtvih

V trčenju dveh vlakov blizu londonske postaje Paddington je umrlo 31 ljudi, več kot 245 pa jih je bilo ranjenih v eni najhujših železniških tragedij v Veliki Britaniji.