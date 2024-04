Grozljiva izpoved pacienta pred smrtjo: te besede bodo preganjale medicinsko sestro, dokler bo živa

Ni prav lahko biti zdravstveni delavec. Poleg že tako ali tako stresnega okolja lahko pride tudi do precej nepredvidljivih dogodkov, ki stvari še poslabšajo. Nekaj takega se je zgodilo medicinski sestri, ki je na Redditu na vprašanje, katera je najbolj srhljiva stvar, ki jo je kdaj slišala od bolnikov na smrtni postelji, odgovorila, da je imela na svojem oddelku moškega, ki je umiral za rakom in priznal, da je bil vrsto let del tople ter da je za denar moril ljudi.

»Želel je priznati vse umore in policiji pokazati, kje so zakopana trupla. Bolje bi se počutil, če bi vedel, da družine njegovih žrtev vedo, kje so zakopani njihovi ljubljeni. Morali smo vključiti bolnišnično pravno ekipo, ker nismo imeli nobenega pravilnika, ki bi urejal to področje.«

Uporabniki Reddita si niso mogli kaj, da je ne bi vprašali, kaj se je zgodilo potem – so umirajočega aretirali, ga premestili v zaporniško bolnišnico, je zdaj pred njegovo sobo policist?

V naslednji objavi je medicinska sestra odgovorila na vsa vprašanja. »Policija je vzela njegovo izjavo, vendar ga nikoli niso obtožili, ker je dobesedno umiral. Teden dni kasneje je umrl. Nikoli nismo izvedeli, ali so informacije, ki jih je posredoval, pripeljale do česa. Nenehno sem upala na kakšne novice, vendar nisem želela postavljati preveč vprašanj, že zaradi povezave s tolpo.«

Še danes ni znano, kaj se je zgodilo z zakopanimi trupli, niti kje so. Celoten primer ostaja v rokah policije in preiskovalnega urada, a lahko se zgodi, da nikoli ne bo dobil epiloga, piše mirror.co.uk.