»Imela sem šest let, ko sem gledala orgije«: izpoved ženske ledeni kri v žilah

Hugh Hefner se je rodil 9. aprila 1926 in je bil ena najbolj kontroverznih osebnosti prejšnjega stoletja. Ustanovitelj slavne revije Playboy je, ironično, vrhunec svoje slave doživel posthumno, ko so na dan prišle mračne skrivnosti iz njegovega dvorca. Med tistimi, ki so razkrile šokantne podrobnosti, je bila tudi hči Hughovega nekdanjega najboljšega prijatelja Jennifer Saginor.

»Imela sem šest let, ko sem gledala orgije«

Kot pravi, je prijateljstvo med njenim očetom in lastnikom Playboya trajalo 11 let, prav Mark Saginor, bolj znan kot dr. Feelgood, pa je zajčicam predpisoval različne tablete in jim dajal narkotike. Kot pravi, je bila, ko je prvič stopila v vilo, stara komaj 6 let in se ni zavedala, kaj se pravzaprav dogaja okoli nje.

»Potrebovala sem kar nekaj časa, da sem ugotovila, kaj sem pravzaprav doživljala med odraščanjem, in kako sem se ob tem počutila. Zvesta sem bila temu malemu svetu, v katerega sem vstopila kot zelo mlada. Te zvestobe nisem želel prekiniti, ker sem vedela, da bo to imelo resne posledice, toda resnica je, da je bilo moje odraščanje tam, vsaj na videz, čarobno.«

Kot pravi Jennifer, ji je osebje vile izpolnilo vsako željo. Ko pa se je v popolnosti vselila v vilo, pa je ugotovila, da ni vse tako pravljično, kot se zdi, in odkrila temno plat tega kraja.

Povedala je, da je bilo v vili veliko mladoletnih deklet, ki so jih prisilili v prostitucijo, potem ko so jih na skrivaj fotografirali in snemali. Mladoletnice so morale prav tako sodelovati v orgijah. »Imela sem šest let, ko se me prislili, da gledam orgije«, je povedala. »Zajčice so bile omamljene, medtem ko so jih moški položili po posteljah, drugi pa so opazovali od strani.«

Playboyev dvorec, pravi, pa ni bil edini kraj, kjer so se dogajale nečednosti. Hefovi prijatelji naj bi imeli tudi mini replike zloglasnega dvorca, ki so jih uporabljali za posilstva mladoletnic, s čimer so poskušali posnemati dogajanje v Playboyevem dvorcu. »Tja so prihajala izjemno mlada dekleta, ki so želela postati igralke ali manekenke,« je pojasnila Jennifer in dodala, da je bila, ko se je preselila v enega od 'dvorcev v senci', vsak dan priča zlorabam.

Hefner je kmalu zatem spremenil odnos do nje

Kot je razkrila, je na Hefnerja gledala kot na očeta, strica, nato pa je, ko je postala najstnica, spremenil svoj odnos do nje. »Hef me je poljubil z odprtimi usti, na nek način je bilo kot francoski poljub. Vedno se mi je zdelo čudno, da bi me stric tako poljubil, a oče mi je rekel, da ljudje tako počnejo, ko se imajo radi.«

Kot najstnica se je tudi zaljubila v eno od Hefnerjevih zajčic in deklet ter z njo spala. »Nisem si mislila, da je s tem kaj narobe ... Hefnerju ni bilo mar, da imam afero z njegovim dekletom. To so vedeli, povsod so bile kamere,« je povedala in dodala, da sta za afero nadaljevali do njenega 17. leta.

»Nato so me poklicali v Hefnerjevo sobo. Ko sem vstopila, sta bila on in njegovo dekle v postelji. Sprva je bilo zabavno, nisem se zavedala, kaj se bo zgodilo. Hefner je takrat prestopil mejo, saj me je vedno obravnaval kot hčerko. V tisti sobi sem prišla do neprijetnega spoznanja – name je začel gledati drugače.« Hefnerjevo dekle naj bi nato planilo v jok, kar je preprečilo, da bi se napeta situacija stopnjevala.

Saginorjeva je še povedala, da je kljub težavam in boju z odvisnostjo našla način, kako najti notranji mir in srečo po izkušnji, a da, kot pravi, ne ve, ali si bo kdaj koli zares opomogla.