Grozil, da bo izvedel podoben strelski pohod, kot je bil četrtkov v Pragi

Slovaška policija je danes sporočila, da so aretirali moškega, ki je grozil, da bo izvedel strelski pohod, podoben četrtkovemu množičnemu streljanju v Pragi. 64-letnega moškega so pridržali v mestu Žilina na severu Slovaške, potem ko je poklical reševalne službe in dejal, da namerava ponoviti to, »kar se je zgodilo v Pragi«.

Moškemu grozi kazenski pregon zaradi širjenja splošnega preplaha, za kar je zagrožena najvišja kazen dveh let zapora, na spletni strani poroča britanski BBC.

24-letnik ubil 14 ljudi

Na Češkem je v četrtek 24-letnik v strelskem pohodu na Karlovi univerzi v Pragu ubil 14 ljudi, 25 pa ranil. Po podatkih policije je streljal naključno po hodnikih in predavalnicah fakultete. Po podatkih policije se je napadalec nato sam ustrelil, ko so ga obkolili policisti.

V Pragi žalujejo. FOTO: Eva Korinkova Reuters

Strelca je policija iskala že pred napadom, potem ko so v kraju Hostoun blizu češke prestolnice našli mrtvega njegovega očeta. Sumijo, da je 24-letnik povezan z njegovo smrtjo, morda pa tudi z umorom moškega in njegove dvomesečne hčerke minuli teden v gozdu na obrobju Prage. Policija je na domu napadalca našla pištolo, identično tisti, s katero je bil zagrešen omenjeni umor.

Oblasti so napovedale, da bodo v prihodnjih dneh bolj pozorni na ljudi, ki bi jih napad lahko navdihnil, pa tudi na morebitne grožnje.