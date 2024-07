Umrla zaradi pika komarja! Kaj se je dogajalo, je presenetilo tudi zdravnike

Poletje je čas, ko udarijo komarji. Njihov pik je lahko nedolžen, lahko pa je tudi usoden, tako kot je bil za neko žensko iz srbske vasi Crvenka, o čemer poroča spletna stran kuruir.rs. Omenjena ženska, ki je bila v 70. letih, je umrla zaradi pika komarja, ki je bil okužen z zelo nevarnim virusom Zahodnega Nila.

Družina pokojne verjame, da je do pika prišlo v času, ko je opravljala kmetijska dela. Nesrečnica je bila sicer pred pikom vedrega duha in polna energije, a po piku se je to močno spremenilo.

Nekega večera lanskega septembra se je družini zgodilo nekaj groznega. Kot je povedal eden izmed njenih članov, je omenjena ženska vstala in se zrušila. Niso vedeli, zaradi česa se je to zgodilo. Kot pravi, so mislili, da ima previsok pritisk ali krče.

Za tem so jo odpeljali v bolnico v Somborju. Po pregledu so družini rekli, da je najboljše, da se vrne domov, a kaj kmalu se je morala vrniti v bolnico, saj se ji je stanje poslabšalo. V bolnici je nato preživela veliko časa, a žal v zelo slabem stanju. Njen sin je dejal, da je tam preživela okrog tri mesece in da je bila kot rastlina. Dodal je, da je samo spala in da ni hodila, prav tako pa tudi ne govorila.

Zdravnike je presenetilo, da so bili njeni rezultati dobri. Simptomov, preden je ostala skoraj nepokretna, pa ni imela. Žal pa je decembra lani nato umrla.

Virus Zahodnega Nila tudi pri nas

Virus Zahodnega Nila je lahko za človeka izredno nevaren, kar potrjuje tudi omenjena zgodba. Zasledili smo ga tudi že pri nas. Prvi primer okužbe s tem virusom so pri nas potrdili v avgustu 2013.

Prenašanje tega virusa je možno prek pikov komarjev, ni pa to edini način. »Bolezen se ne prenaša samo s pikom komarjev, ampak tudi s transfuzijo okužene krvi, zlasti če bi darovalec prihajal iz držav, v katerih je takih okužb več,« je pred časom pojasnila Eva Grilc z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Na Nijz pravijo, da večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni, lahko pa imajo znake podobne gripi (vročina, glavobol, utrujenost in bolečine v mišicah). Dodajajo, da ima v nekaterih primerih lahko bolezen hud potek (prizadet je lahko osrednji živčni sistem).