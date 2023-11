Gorijo vsi alarmi: Pričakuje se hitrost vetra do 170 kilometrov na uro, najhujše šele prihaja (FOTO)

Zaradi nevihte Ciaran, ki je prizadela južno Anglijo, so trajektne storitve odpovedane, za Kanalske otoke pa je izdano rdeče vremensko opozorilo. Kanalski otoki ali Anglo-Normandijski otoki se nahajajo v Rokavskem prelivu, zahodno od francoskega polotoka Cotentin. Vremenoslovci svarijo pred močnimi vetrovi s hitrostjo od 130 kilometrov na uro do kar 170 kilometrov na uro sredi Rokavskega preliva. Obalne ceste bi lahko zaprli, prebivalce so pozvali, naj se izogibajo dejavnostim na prostem.

Meteorološki urad je za četrtek izdal opozorila za jugozahodno in južno obalo Anglije zaradi približevanja nevihte Ciaran. Opozorila pred vetrom in dežjem bodo veljala od noči s srede na petek, neurje pa naj bi južno Britanijo prešlo v četrtek. Dele Severne Irske je že poplavilo zaradi močnega deževja in ljudi so posvarili, naj ne potujejo. Rumeno vremensko opozorilo za dež in veter velja tudi med sredo in petkom za dele Anglije, Škotske in Walesa.

109 opozoril pred poplavami

Od srede do 13. ure je bilo izdanih 109 opozoril pred poplavami po vsej Angliji. Vlaki in letala bi lahko imeli zamude, nekatere ceste in mostovi pa bi lahko bili zaprti, poroča Sky News. Letališče Jersey, glavno prometno središče do Kanalskih otokov, naj bi bilo v četrtek zaprto ves dan.

Severe Weather Europe je pred tem opozoril, da bo močno neurje Ciaran prineslo močne vetrove, ogromne količine dežja in večje poplave. Ta teden in prihodnji konec tedna bodo v središču pozornosti Združeno kraljestvo, Irska, Francija, Belgija, Nizozemska in Luksemburg. Nenavaden vremenski vzorec, ki je bil v zadnjih tednih vzpostavljen nad severnim Atlantikom in Evropo, se bo v začetku novembra še poslabšal.

V visoki pripravljenosti tudi Francija

Notranji minister Gerald Darmanin je pozval prebivalce, naj ne zapušča svojih domov, in napovedal, da bo 3200 gasilcev in štirje helikopterji pripravljenih na odziv na incidente, povezane z neurjem. Državni meteorološki organ Meteo France je za sredo izdal oranžno vremensko opozorilo za zahodne departmaje, za četrtek pa rdeče za Finistere, Cotes d'Armor in Manche, ki se nahajajo na atlantski obali.