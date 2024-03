Gibanje ohranja zdrave sklepe

Več ko se gibljete, bolj gibljivi bodo vaši sklepi. Če opravljate sedeč poklic, večkrat vstanite in se razgibajte, prav tako ko gledate televizijo ali berete. Med vadbami, ki so zelo primerne za ohranjanje zdravja sklepov, sta kolesarjenje in plavanje, koristijo jim tudi vaje za moč. Odlična rekreacija je sprehod: s hitro hojo utrjujete mišice, ki držijo telo pokonci in so pomembne tudi za zdravje sklepov.

Ni vseeno, kako se držite, ne le med hojo, tudi medtem ko sedite ali stojite, se večkrat spomnite na svojo držo in jo popravite, če ni ravna, kot bi morala biti. Zdrave sklepe zagotavlja normalna telesna teža: debelost jih zelo obremenjuje, sklepi zaradi prevelikega pritiska postanejo šibkejši.

Pred vadbo se vedno ogrejte in raztegnite.

Določeni gibi, zlasti hitri, lahko sklepe poškodujejo. Bodite pozorni na to, kako dvigujete bremena. Ko nosite vrečko ali težjo torbo, si ročaj nataknite na roko tako, da bo največje breme nosil komolec. Poškodbo sklepov lahko povzročite tudi z vadbo, pomembno je, da se pred treningom ogrejete, po ogrevanju (na primer s počasnim tekom ali hojo) pa še raztegnete mišice. Če čutite bolečine in menite, da gre za poškodbo, nemudoma obiščite zdravnika, saj lahko stanje z napačnim vedenjem še poslabšate.

Pri poškodbi se posvetujte z zdravnikom. FOTO: Lsophoto/Getty Images

Stanje sklepov lahko pomagate izboljšate tudi z nekaterimi prehranskimi dodatki, denimo maščobnimi kislinami omega-3, zaužijete jih na primer z mastnimi ribami, kot je losos. Zdravju sklepov lahko pomagata kalcij in vitamin D; prvi je v mlečnih izdelkih in listnati zelenjavi, drugega dobite, če se že za deset minut izpostavite soncu.

Pomlad je kot nalašč, da se spravite v gibanje, a bodite zmerni. FOTO: Sam Edwards/Getty Images

Kot navajajo na spletni strani NIJZ, se pri težavah s sklepi pogosto priporočajo glukozamin, hondroitin, kolagen in organsko žveplo (MSM). »Glukozamin, hondroitin in kolagen so razmeroma varna prehranska dopolnila z malo poročanimi stranskimi učinki. Pridelujejo jih iz različnih živalskih in ribjih tkiv ali tkiv školjk in rakov, večina proizvajalcev pa prej omenjenim snovem dodaja še razne vitamine in minerale. Še posebno pri večjih vnosih lahko pride do zastrupitve z vitamini ali hipervitaminoze,« navajajo.

Opozarjajo tudi, da je kratkoročno uživanje MSM večinoma varno, saj o stranskih učinkih poroča zelo malo ljudi, o dolgoročnih učinkih uživanja pa trenutno še ni veliko podatkov.