Ghosn toži Nissan: očita obrekovanje, žalitve in ponarejanje materialnih dokazov

Nekdanji veliki šef zveze Renault Nissan Carlos Ghosn, ki so ga pred leti na Japonskem zaprli, ga preiskovali zaradi finančnih nepravilnosti, nato pa je spektakularno pobegnil v Libanon, nekdanje delodajalce, natančneje Nissan, zdaj toži za velike vsote. Proti Nissanu, še nekaterim drugim družbam in skupno 12 osebam je v Libanonu, kjer je sicer doma, sredi maja vložil tožbo za milijardo dolarjev, očita pa jim različna dejanja, kot so obrekovanje, žalitve, ponarejanje materialnih dokazov itn. Devetinšestdesetletni Ghosn je pred aretacijo veljal za enega najmočnejših avtomobilskih direktorjev, po njegovem prisilnem sestopu s položaja sta šla tako Renault in Nissan skozi težko fazo prestrukturiranja, njuna medsebojna razmerja pa se še vedno urejajo. Interpol je libanonske oblasti obvestil o najmanj treh tiralicah za Carlosa Ghosna, ki so jih vložili japonski in francoski organi pregona. Ghosnu na Japonskem in v Franciji še naprej očitajo davčne prevare, pranje denarja ter goljufije in neupravičeno uporabo sredstev podjetja v času, ko je bil na čelu podjetij Renault in Nissan. Libanon z Japonsko nima dogovora o izročanju svojih državljanov.