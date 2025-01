Fotografija računa s smučišča šokirala mnoge: Cene dražje kot v New Yorku

Na družbenih omrežjih se je pojavila fotografija računa iz enega od restavracij na smučišču, po kateri so turisti za štiri kave espresso, čaj in mineralno vodo plačali neverjetnih 31 evrov.

Komentatorji: Čaj je dražji kot v New Yorku

Cene, ki so sprožile ogorčenje med uporabniki družbenih omrežij, vključujejo kavo po ceni 5 evrov, mineralno vodo po 5 evrov ter čaj, ki stane 6 evrov. »V Kolašinu je čaj dražji kot v New Yorku, zato je turistov vse manj; z visokimi cenami smo vse odgnali,« je zapisal eden izmed komentatorjev.

Dragana Šćepanović, novinarka lokalnega portala iz Kolašina, je pojasnila, da cene v tej restavraciji niso reprezentativne za celo mesto. Opozorila je, da imajo lastniki restavracij pravico določiti cene po svoji poslovni logiki, vendar te cene ne odražajo povprečnih cen v Kolašinu. Dodala je tudi, da ni bilo jasne strategije s strani lokalnih oblasti ali Ministrstva za turizem za odziv na negativne odzive zaradi visokih cen.

Šćepanovićeva ob tem poudarja, da tako visoke cene na določenih mestih ustvarjajo slab ugled Kolašina in lahko negativno vplivajo na turizem, še posebej za povprečne prebivalce Črne gore in širše regije. Izpostavila je tudi pomen promoviranja drugih restavracij in gostinskih lokalov v Kolašinu, ki so cenovno dostopni in prilagojeni širšemu krogu turistov.

Smučišče ostaja še naprej priljubljeno

Kljub slabi volji zaradi cen v posameznih restavracijah Kolašin ostaja priljubljeno smučišče, ki ponuja številne možnosti za vse obiskovalce. Smučišče ponuja več kot 45 km smučarskih prog različnih težavnostnih stopenj in se nahaja sredi gostih gozdov narodnega parka Biogradska gora, kar nudi spektakularen razgled na okolico.