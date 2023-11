Grozljivo pobijanje v šolah, v Gazi umrlo več kot 13.000 ljudi

Število smrtnih žrtev v Gazi preseglo 13.000

Število smrtnih žrtev v vojni z Izraelom je med Palestinci v Gazi preseglo 13.000, večinoma gre za civiliste. Kot je danes še sporočila tamkajšnja vlada, ki je v rokah skrajnega Hamasa, je med mrtvimi več kot 5500 otrok, še 30.000 ljudi pa je ranjenih.

Ministrstvo za zdravje v Gazi je pred tem opozorilo, da ne more več navesti točnega števila žrtev, saj intenzivni spopadi preprečujejo, da bi našli trupla.

Ministrstvo je še sporočilo, da je bilo v izraelskem napadu na njihov dom v mestu Gaza danes ubitih 41 članov ene družine. Objavilo je poimenski seznam članov družine, ki naj bi bili ubiti v napadu ob zori v okrožju Zejtun. Po poročanju novinarja AFP so zjutraj v soseščini potekali hudi spopadi med izraelskimi vojaki in palestinskimi skrajneži.

Izraelska vojska pa je danes sporočila, da je bilo v bojih na območju Gaze ubitih pet njenih pripadnikov. S tem se je število smrtnih žrtev v izraelski vojski od začetka kopenske operacije vojske v Gazi povečalo na 64.

Za 1200 ubitih Izraelcev 13.000 ubitih Palestincev

Pripadniki skrajnega palestinskega gibanja Hamas so v napadu na Izrael 7. oktobra ubili okoli 1200 ljudi in zajeli več kot 200 talcev, ki so jih odpeljali v Gazo. Izrael je v odgovor začel obsežno vojaško operacijo, s katero želi povsem uničiti Hamas.

Mednarodne organizacije na čelu z Združenimi narodi in številne države pozivajo k spoštovanju mednarodnega prava v spopadih in zaščiti civilnega prebivalstva. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je danes ostro kritiziral napade na civiliste v Gazi.

Opozoril je na »grozljivo dogajanje« v tej palestinski enklavi, kjer so izraelske sile napadle tudi največjo bolnišnico. Kot je dejal, so »ubijanje tolikih ljudi v šolah, spremenjenih v zatočišča, ter na stotine ljudi, ki bežijo iz bolnišnice Al Šifa, da bi si rešili življenja, medtem ko je na tisoče drugih še vedno razseljenih v južni Gazi, dejanja v nasprotju z osnovno zaščito, ki mora biti civilistom zagotovljena po mednarodnem pravu«.