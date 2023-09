Evropska komisija odobrila drugo prilagojeno različico cepiva proti covidu-19

Evropska komisija je odobrila prilagojeno različico cepiva proti covidu-19 ameriškega farmacevtskega podjetja Moderna, ki je namenjeno zaščiti pred podrazličico novega koronavirusa omikron XBB.1.5. To je drugo prilagojeno cepivo za zaščito pred to podrazličico omikrona, ki ga je odobrila. V začetku meseca je odobrila cepivo Pfizer-BioNTecha.

Kot so danes sporočili iz Bruslja, je komisija uporabo posodobljene različice cepiva Spikevax odobrila potem, ko ga je po strogi evaluaciji v okviru mehanizma pospešenega ocenjevanja v četrtek za uporabo priporočila Evropska agencija za zdravila (Ema). Komisija ga je nato odobrila po hitrem postopku, da se lahko države članice Evropske unije pravočasno pripravijo na jesensko-zimske kampanje cepljenja.

Cepivo je primerno tako za odrasle kot otroke od šestega meseca starosti.

V skladu s priporočili Eme in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) potrebujejo odrasli in otroci, starejši od pet let, en odmerek posodobljenega cepiva Spikevax - ne glede na to, kolikokrat so bili proti covidu-19 cepljeni pred tem, piše na spletni strani Eme.

Evropska komisarka za zdravje Stela Kiriakides je ob tem danes poudarila, da zaradi sočasnega kroženja covida-19 in sezonske gripe med letošnjo jesenjo in zimo ostaja cepljenje najučinkovitejše orodje proti obema boleznima.

»Spodbujam zlasti starejše od 60 let, osebe z oslabljenim imunskim sistemom in obstoječimi zdravstvenimi težavami, da se čim prej cepijo s poživitvenim odmerkom z najnovejšimi prilagojenimi cepivi, ki so namenjeni zaščiti pred različicami novega koronavirusa, ki se trenutno širijo,« je dejala. Poudarila je še, da moramo biti vsi še naprej pozorni in pomagati pri medsebojni zaščititi pred covidom-19.