Enega izmed bolj priljubljenih kampov pri Slovencih rušijo: »Konec socialističnega kampiranja« (VIDEO)

Kamp Njivice so ena izmed najbolj priljubljenih počitniških točk na Krku za Slovence, a postaja vse bolj petičen. Kot kažejo posnetki v facebook skupini Otok Krk, so lastniki začeli napovedano prenovo kampa.

»Takole, kamp Njivice, pa so začeli. Vse so raz***l, vse razrili, vse bo na novo ... Včasih se res sprašujem, je vse to res potrebno? Tisti, ki poznate kamp, kakšno je vaše mnenje o vsem tem? Zdaj bo vse moderno, vse dražje, vse lepše...kam drvi ta svet? Mi pa pogrešamo tisto pravo, z dušo, ki pa je izginila. Škoda Krk, pa tako si bil lep, čaroben in imel si res pravo dušo,« je zapisal avtor posnetka.

(Počakajte trenutek, da se posnetek naloži):

Zaradi prenove bo za okoli tretjino manj parcel

Pred mesecem je Siol poročal, da morajo pavšalisti v priljubljenem kampu Njivice odstraniti svoje mobilne hiške, med njimi so številni Slovenci. Ti so morali svoje mobilne hišice odstraniti do 15. oktobra, v nasprotnem primeru je zagrožena kazen 150 evrov na dan.

Aminess, lastnik kampa, je za portal Siol pojasnil, da so se večini pavšalistov pogodbe iztekle leta 2023, takrat so z njimi podpisali enoletne pogodbe in jih opozorili, da jih ne bodo več podaljšali.

S prenovo kampa, ki se je zdaj očitno že začela, bodo na novo uredili kamping parcele, tako da bodo večinoma večje od 100 m2, zaradi tega bo skoraj sto parcel manj, zamenjali bodo večino mobilnih hišic.

Po prenovi bo imel kamp nekaj več kot 300 parcel in okoli 200 mobilnih hišic, dodatno bodo v ponudbo glamping hišice. Skupna kapaciteta kampa bo tisoč petsto oseb.

Slovenci razburjeni

Pod objavo videoposnetka o gradbišču v kampu Njivice so se odzvali številni Slovenci. Objavljamo le nekaj komentarjev, ti so sicer deljeni:

• »Bazeni in bazenčki na plaži ob čistem morju! Komu pri zdravi pameti se to zdi ekološko, bivanje v naravi in z naravo? Kje so hrvaški okoljevarstveniki? In če pridejo sušna poletja? /.../ Kdaj bodo zrasla sedaj požagana drevesa in cvetoče žive meje? Kakšna bo obala po prenovi? Lastniki in vodstvo kampa so pa neizmerno zahrbtni poslovneži, ki so nekaterim VIP bivšim pavšalistom omogočili dobre zaslužke s prodajo hišic v zadnjih dveh letih, ko so že jasno in dokončno odločili in vedeli, kaj se bo to letos zgodilo. Kljub temu so dali soglasje k prenosu lastništva in zavajali kupce, da bo možno podaljševati pavšal iz leta v leto, češ, da to dela večina kampov na Hrvaškem. Laž, zavajanje, omogočanje poslovnih prevar, neizmerna požrešnost za več in več. Lahko to res prinese uspeh na dolgi rok? Naravi gotovo ne!«

• »Tako uničujejo vse kampe na Hrvaškem. Na Pagu so uničili rt otoka pri Povljani, zgradili nepotrebne bazene 15 metrov od morja. Samo lupili bi ljudi z grdimi mobilnimi hišami.«

• »Mi smo tam kampirali pred 20 leti. Barakarsko naselje pavšalistov je bilo takrat. Prav je, da se zadeva uredi, da bo čemu podobno.«

• »Veliko let smo hodili, zdaj nima več nobene duše. Samo mimo smo šli in dejansko me ne vleče nič.«

• »Konec socialističnega kampiranja za dva tisoč na prikolico, ker lahko ta dva tisoč evrov zaslužijo na tujcih v dveh tednih za najem mobilne hiške. Pač so Hrvati začeli malo računati v evrih. Socializma ni več, zdaj se vse plača, morje že dolgo ni zastonj.«

• »Ekskluzivna in neodtujljiva pravica lastnika je prosta razpolaga z imetjem. To pravico zagovarjam tako doma kot v tujini.«

• »Pa kaj se tako čudite? Kapital je kapital in konec. Njih prav gotovo ne zanimajo vaše nostalgije. Kupili so zato, da bodo tržili storitve, ki jih ljudje najbolj iščejo in so pripravljene plačati. In to očitno ni kampiranje v šotoru.«

• »Pojdite v Fieso. Tam ostaja enako lot leta 1955.«

»Tudi mi smo hodili v Njivice kar nekaj let. Ljudje in otroci so se družili, Slovenci tudi nismo šparali. Se je pa nazadnje že videlo, da ni več druženja, zvečer tišina, bife prazen. Ampak ne vem, ali bo elita zadovoljna s to prenovo. Kmalu jim bo zmanjkalo plače, ker imajo toliko turistov, zdravnikov pa nobenega. Ponudba je enaka in petični gosti si želijo kaj več. Kaj pa jim lahko ponudijo?«

• »Pa saj so vse kampe tako uničili. Bazeni in mobilne hiške niso za v kamp.«