Elon Musk bo imel intervju s Trumpom v živo

Kontroverzni poslovnež in milijarder Elon Musk bo danes v živo na svojem omrežju X opravil intervju z republikanskim kandidatom na predsedniških volitvah v ZDA Donaldom Trumpom. Z intervjujem bo Trump skušal obuditi zanimanje za njegovo predsedniško kampanjo in ustaviti osupljiv vzpon demokratske kandidatke Kamale Harris v javnomnenjskih anketah.

»Intervju bo brez scenarija in brez omejitev glede tem, zato bi moralo biti zelo zabavno,« je na omrežju v nedeljo zapisal Musk. Trump je medtem v svoji prvi objavi na omrežju X po več kot letu dni delil videoposnetek svoje kampanje, v katerem se je prikazal kot žrtev preganjanja sil, ki želijo uničiti ZDA.

Širi dezinformacije

Musk je eden najostrejših kritikov predsednika ZDA Joeja Bidna, saj na nekdanjem Twitterju pogosto napada njegove politike, prav tako pa širi dezinformacije o nedokumentiranih priseljencih in volilnih goljufijah. V luči tega mnogi Muska obtožujejo, da je svojo platformo spremenil v megafon za desničarske teorije zarote, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je Muska pred načrtovanim intervjujem danes opozoril na njegovo obveznost, da prepreči širjenje škodljivih vsebin na platformi X. »Z velikim občinstvom pride večja odgovornost,« je zapisal na omenjenem omrežju.

Musk je oster kritik Bidna. FOTO: David Swanson Reuters

Evropska komisija je sicer v skladu s svojimi pristojnostmi v okviru evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA) decembra lani sprožila pravni postopek proti družbenemu omrežju X, saj meni, da krši pravila akta, ki od večjih digitalnih podjetij zahteva, da učinkovito nadzorujejo spletne vsebine in zaščitijo svoje uporabnike.

»Obveznosti DSA veljajo brez izjem za moderiranje celotne skupnosti uporabnikov in vsebin. Spremljamo potencialna tveganja v EU, povezana s širjenjem vsebin, ki lahko spodbujajo nasilje, sovraštvo in rasizem v povezavi z velikimi političnimi - ali družbenimi - dogodki po svetu,« je še zapisal Breton.

Podprl republikanca po atentatu

Musk je sicer Trumpovo kampanjo podprl kmalu po poskusu atentata 13. julija. Konec julija je nato zanikal poročila, da namerava za podporo Trumpu nameniti po 45 milijonov dolarjev na mesec. Potrdil pa je, da je ustanovil svoj odbor za politično akcijo z imenom America PAC in vanj vplačuje manjše zneske.

Čeprav so donacije posameznikov za volilne kampanje v ZDA formalno omejene, vrzeli v sistemu financiranja volilnih kampanj političnim »megadonatorjem"« omogočajo, da prispevajo v sklade, imenovane odbori za politično akcijo (PAC), prek katerih nato finančno podpirajo kandidate.

Odbori za politično akcijo lahko zbirajo in porabljajo neomejene zneske, pogoj je le, da se uradno ne smejo usklajevati s kampanjo kandidata, za katerega zbirajo in porabljajo denar. To zakonsko luknjo izkoriščajo tako demokrati kot republikanci.