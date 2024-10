Eksplozija smrtonosnega virusa: Svet na robu nove pandemije?!

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala opozorilo glede širjenja smrtonosne in neozdravljive bolezni, Marburške virusne bolezni (MVD), potem ko je bilo potrjenih 26 primerov in 8 smrtnih žrtev. Vsi, ki so bili v stiku z okuženimi, so v postopku sledenja.

Ruanda je potrdila prvi izbruh te bolezni, saj so primere odkrili v sedmih od 30 okrožij po državi. Večina okuženih, več kot 70 %, so zdravstveni delavci iz dveh zdravstvenih ustanov v prestolnici Kigali. Trenutno ni na voljo nobenega zdravila ali cepiva za MVD, zato se zdravstvene oblasti osredotočajo na podporno zdravljenje okuženih.

Huda mrzlica, podobno eboli

WHO sodeluje z vlado Ruande in drugimi partnerji, da bi omejili širjenje bolezni. Predstavnik WHO je poudaril, kako pomembno je, da se ljudje z morebitnimi simptomi bolezni pravočasno zglasijo na zdravljenje, saj lahko to poveča možnosti za preživetje. Tveganje širjenja je visoko na državni in regionalni ravni, medtem ko je na globalno trenutno nizko.

Marburški virus je izjemno nalezljiva bolezen in povzroča hemoragično mrzlico, podobno kot virus ebole. Oba virusa pripadata družini filovirusov, okužba pa se pogosto začne z neposrednim stikom z okuženimi netopirji vrste Rousettus, ki živijo v rudnikih ali jamah. Virus se nato širi med ljudmi prek stika z okuženo krvjo, izločki ali drugimi telesnimi tekočinami, pa tudi z okuženimi površinami ali materiali, kot so posteljnina ali oblačila.

Večina okuženih so zdravstveni delavci

Inkubacijska doba bolezni traja od dva do 21 dni. Začetni simptomi so visoka vročina, močan glavobol in splošno slabo počutje, po nekaj dneh pa se pojavijo tudi huda driska, bolečine v trebuhu, slabost in bruhanje. Čeprav vsi primeri ne vključujejo krvavitev, se pri hujših bolnikih pogosto pojavijo hemoragični simptomi med petim in sedmim dnem po pojavu simptomov. Pri smrtnih primerih smrt običajno nastopi med osmim in devetim dnem, pogosto zaradi velike izgube krvi in šoka.

Najnovejši izbruhi so bili med februarjem in junijem 2023 zabeleženi v Ekvatorialni Gvineji in Tanzaniji. FOTO: Glody Murhabazi Afp

Pretekli izbruhi MVD so bili zabeleženi v več Ruandi sosednjim državah, kot so Demokratična republika Kongo, Uganda in Tanzanija. Najnovejši izbruhi so bili med februarjem in junijem 2023 zabeleženi v Ekvatorialni Gvineji in Tanzaniji. Glede na lokacijo okuženih območij, ki mejijo na omenjene države, obstaja tveganje širjenja bolezni v sosednje države.

WHO trenutno ne priporoča omejevanja potovanj ali trgovanja z Ruando, vendar opozarja, da je tveganje za širjenje bolezni visoko zaradi potrjenih primerov v prestolnici Kigali, kjer je tudi mednarodno letališče in številne cestne povezave z drugimi mesti v Vzhodni Afriki.