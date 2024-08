Dunajski muzej popravil napako! Poglejte, kaj so razstavili zdaj

Pisali smo, da je v dunajskem Tehniškem muzeju razstavljen zemljevid Evrope, ki je iz Slovenije in Hrvaške napravil eno samo državo, ki je prej še nismo videli. Za pojasnilo smo se obrnili kar na sam muzej, ki se je za napako opravičil, zdaj pa so nadomestili tudi sporni zemljevid in ga zamenjali z novim. Za popravek so potrebovali manj kot sedem dni.

Ker je zemljevid narisan v nekoliko stiliziranem slogu, so meje vseeno netočne, a pri tem gre le za slogovno odločitev, ne za napako.

Dunajski tehniški muzej je popravil zemljevid, ki je Slovenijo in Hrvaško prikazoval kot eno državo. FOTO: Vienna Museum Of Science & Technology