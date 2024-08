Škandal: Slovenijo združili s Hrvaško!

Vajeni smo, da Angleži ali Američani zamenjajo Slovenijo za Slovaško, napaka, ki prihaja s severne strani Alp, pa je naravnost škandalozna.

Na Dunaju je v Tehniškem muzeju objavljen zemljevid Evrope, ki je iz Slovenije in Hrvaške napravil eno samo državo. Gre za povsem novo tvorbo, ki ji še nismo bili priča. Kako je to mogoče, se vprašamo Slovenci, ki smo v povprečju izvrstno geografsko pismeni.

Zemljevid v dunajskem tehniškem muzeju, ki je Slovenijo in Hrvaško združil v eno državo. FOTO: Reddit

Iz dunajskega Tehniškega muzeja so se nam zahvalili za opozorilo in sporočili, da »gre za nesrečno napako, ki je posledica tehničnih težav pri obdelavi grafike. Seveda jo bomo proučili in jo odpravili,« so še dodali.

Fotografija nesrečnega zemljevida je vzniknila na portalu Reddit, kjer se cinični komentarji kar vrstijo. »Ah, da, Velika Slovenija,« je zapisal nekdo. »Jaz vidim dobre novice. Na tem zemljevidu Trst ni v Italiji,« je dodal drugi. »Evropa po tem, ko Zmago Jelinčič Plemeniti napade Hrvaško in zbombardira Anglijo,« se je pošalil tretji. »Zagreb je naš!« in »Slovenija do Kotorja« je še moč prebrati, nekdo pa se je obregnil ob površnost muzeja: »Ko svoje edino delo oddaš zunanjim izvajalcem.«

Geografsko 100-odstotni Visual Captalist, portal, ki s pomočjo podatkovno-vizualnih prikazov poskuša približati splošno znanje sleherniku, je v letu 2021 Slovenijo navedel kot 100-% geografsko pismeno. Enak nivo pismenosti je pripisal tudi Italijanom in Avstrijcem.

Za komentar smo se obrnili tudi na nekdanjo dolgoletno vodjo grafičnega oddelka enega izmed večjih slovenskih podjetij (ime hranimo v uredništvu), ki je dejala, da gre to napako pripisati izključno »človeškemu faktorju« in da je »nekdo potrdil napačen dizajn, potrdil pa ga je tudi naslednji v vrsti«. Dodala je še, da »je na lastni koži izkusila zelo podobne situacije, ko je dizajn šel skozi najmanj 5, 6 ljudi, pa nihče ni opazil napake«.