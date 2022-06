Državljanom poslali podrobna navodila, kako se pripraviti na katastrofo

Pristojne službe v Nemčiji so te dni spomnile svoje državljane, kako naj se pripravijo na izredne razmere, kot so naravne katastrofe in ne nazadnje tudi jedrski napad. Državna uprava za zaščito in pomoč v katastrofi (BBK) je pripravila več strani dolgo brošuro z navodili, kako naj se ljudje ob katastrofi vedejo (68 strani) in katere zaloge hrane in pijače si lahko pripravijo vnaprej, povzemajo tuji mediji.

Vse pogostejše so naravne katastrofe

»Obilno deževje, ki je julija 2021povzročilo uničujoče poplave v nekaterih nemških regijah (okoli 160 ljudi je umrlo), pandemija korone, orkan Friederik iz leta 2018, ki je uničil številne daljnovode, brez elektrike pa je ostalo 140.000 ljudi, vse to je le nekaj primerov izrednih razmer razmer, ki so se v Nemčiji zgodile v zadnjih letih,« povzemajo z uradnih spletnih strani BBK.

»Sistem državne pomoči posreduje v takšnih situacijah in nudi podporo, a tudi najboljša pomoč ni vedno takoj dostopna. V primeru velike škode reševalne službe ne morejo biti na vseh krajih v istem času. Tisti, ki so pripravljeni, lahko pomagajo sebi, družini in sosedom, dokler ne pride do njih državna pomoč, in lahko na ta način zmanjšajo škodo z varnostnimi ukrepi. Pomagajte drug drugemu v reševanju,« državljane poziva BBK.

»Načrtujte skupaj! Usedite se s svojo družino in razmislite o naslednjem: Koliko smo jaz in moja družina v nevarnosti? Pogovarjajte se o možnosti bega, krajih srečanja in kako se lahko pride do vas. Morda ne boste vsi člani družine doma v primeru katastrofe,« navajajo v BBK.

FOTO: BKK

Kaj predlagajo v nemški civilni zaščiti v zvezi z zalogami?

Za začetek: 2 litra vode na osebo na dan, torej za 10 dni 20 litrov vode na osebo. Priporočajo 3,5 kilograma žitnih izdelkov, kot so moka, testenine, 2,5 kilograma sadja in oreščkov, 2,6 kilograma mleka in mlečnih izdelkov, 4 kilograme zelenjave itn.

Državljanom svetujejo, naj imajo zaloge zdravil in drugih medicinskih pripomočkov kot tudi higienskih potrebščin. Pomembne dokumente naj imajo zaščitene, pri roki pa tudi rezervne baterije.

Pri pripravi zalog si lahko pomagajo s pregledno »check listo«, ki jo je sestavil BKK in jo lahko prevzamejo z njihovih spletnih strani, lahko pa jih državljani tudi prosijo, da na domač naslov prejmejo brošuro v natisnjeni obliki.

Svetujejo še, naj imajo ljudje doma tudi 500 evrov gotovine, a poudarek je vendarle na živilih.

Avstrijci poudarjajo pomembnost zaloge pitne vode

Avstrijsko ministrstvo za notranje zadeve podrobno svetuje državljanom, kako se obnašati v primeru katastrofe. »Da bi bili dobro pripravljeni v primeru nuje, imejte v hiši vedno pripravljenih nekaj reči in jih držite na varnem mestu, pri roki: 1. svetilko in rezervne baterije, sveče, vžigalnik, 2. radio na baterije in rezervne baterije, 3. pomembna in predpisana zdravila , 4. zalogo prve pomoči, 5. pomembne dokumente v eni mapi, 6. sredstva za osebno nego in higieno,« je zapisano na straneh avstrijskega ministrstva.

»Prav tako bi se morali oskrbeti s hrano in pijačo v primeru, da ne boste mogli zapustiti hiše daljše časovno obdobje,« dodajajo. Avstrijska civilna zaščita je objavila brošuro na 20 straneh, kjer svetuje državljanom, katere zaloge naj imajo v primeru katastrofe.

»Ljudje lahko preživijo okoli mesec dni brez hrane, ampak največ od pet do sedem dni brez pijače. Oseba naj ob trdi hrani, ki je prav tako sestavljena iz tekočine, vnese najmanj 1,5 litra tekočine dnevno, ker ljudje z znojenjem in metaboličnimi procesi izločijo okoli 2,5 litra vode na dan,« navajajo.

»Domači insekti so hranljivi«

Avstrijci so z nasveti morda marsikoga presenetili, saj navajajo, da lahko hrano najdejo tudi v naravi. Državljanom v brošuri postavljajo vprašanje: »Ste se kdaj vprašali, kaj bi jedli, če v trgovinah ne bi bilo več hrane, vse zaloge pa bi skopnele? Po nekaj tednih lakote bi vire hrane iskali drugod«. Med drugim je med odgovori, ki jih ponujajo, tudi: »Čez dve milijarde ljudi se vsakodnevno hrani z žuželkami in zagotovo so prav vsi domači insekti in ličinke užitni.«

Tudi Avstrija svojim državljanom ponuja formular, ki jim bo pomagal pri načrtovanju zalog v izrednih razmerah. Kot pravijo Nemci, so katastrofe del življenja, zato je v vsakem primeru dobro biti nanje pripravljen.