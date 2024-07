Družine še vedno ne vedo, ali so njihovi bližnji preživeli: »Tašča je bila v sobi poleg mame morilca ...«

Šest hudo ranjenih so po umorih v domu za ostarele v Daruvarju prepeljali v bolnišnico v Pakrac, en človek pa je umrl v virovitiški bolnišnici.

Ostale varovance so premestili v veteranski center, kjer so jih oskrbeli, navaja Nova TV.

»Vsi, ki so bili sem premeščeni, so trenutno v dobrem stanju. Tu je tudi zdravstveno osebje, ki sicer dela v domu, prispele pa so tudi družine določenega števila stanovalcev. 12 jih je imelo izjemno srečo, saj so preživeli pokol,« so poročali.

Dodali so, da družine nekaterih stanovalcev še vedno ne vedo za usodo svojih najdražjih. Tako je njihov novinar povedal: »Pogovarjal sem se z žensko, katere tašča je bila v času pokola v domu. Takoj ko je bila novica objavljena, je prispela pred dom in do tega trenutka ni dobila informacije, ali je njena tašča na seznamu pobitih ali na seznamu preživelih,«.

Tašča Ane Mlinar je bila v sobi poleg matere morilca, ki je bil prav tako ubit.

»Nič ne vemo, nihče nam nič ne more povedati, mimo policijskega traku ne morem« je Mlinarjeva povedala za hrvaško televizijo.