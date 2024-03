Služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus (C3S) je včeraj potrdila, da je bil februar na globalni ravni za 1,77 stopinje toplejši od ocen za predindustrijsko obdobje med letoma 1850 in 1900. S tem se je nadaljeval več kot leto dni trajajoč pojav, da temperatura vsak mesec za najmanj 1,5 stopinje presega predindustrijsko raven, kar je meja, ki so si jo leta 2015 zadale države podpisnice pariškega podnebnega sporazuma. Za Evropo je to druga najtoplejša zima od začetka meritev.

Direktor C3S Carlo Buontempo je nove meritve komentiral z besedami, da »naša civilizacija še nikoli ni doživela takega podnebja«. Kljub temu da Copernicus podatke neposrednih meritev beleži samo od 40. let prejšnjega stoletja, je mogoče priti do takšnega sklepa z obstoječim znanjem o stanju podnebja v preteklosti.

Še posebno je bila topla prva polovica februarja, ko so globalne povprečne temperature štiri dni zapored za dve stopinji presegle predindustrijske ravni. To je še posebno izredno, ker so tak dnevni ekstrem znanstveniki sploh prvič izmerili pred par meseci.

Poleg globalnega segrevanja kot posledice človekovih aktivnosti k rekordnim temperaturam letos prispeva tudi aktualen naravni podnebni vzorec El Niño. Buontempo ocenjuje, da bo ta pojav, ki privede do otoplitve površja Južnega Pacifika, minil do začetka poletja na severni hemisferi. Zaradi tega je možno, da se bo trenutni niz rekordov prekinil, leto 2024 pa morda ne bo najtoplejše od začetka meritev.