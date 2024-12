Drama zaradi hudega neurja, trčila in potonila tankerja. Reševanje ljudi iz morja poteka (VIDEO)

V Kerški ožini je prišlo do razlitja nafte, potem ko sta dva tankerja zašla v hudo nevihto in trčila, zaradi česar zdaj toneta.

Evakuacija poteka

»Danes sta bila zaradi neurja v Črnem morju poškodovana dva tankerja Volgonjeft-212 in Volgonjeft-239. Ladje imajo posadki 15 in 14 ljudi,« so sporočile ruske oblasti.

Kerška ožina povezuje Črno morje z Azovskim morjem in ločuje rusko obalo od okupiranega Krima.

Organizirana je bila reševalna akcija, na kraj pa sta bila napotena dva helikopterja. Evakuacija poteka, navaja RIA. Iz vode so potegnili osem članov posadke ladje Volgonjeft-212, nadaljuje pa se reševanje petih ljudi. Kot so pojasnili na ministrstvu za izredne razmere, so se plovila soočala z močnim nevihtnim vetrom in valovi.