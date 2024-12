Drama v zraku: letalo moralo zasilno pristati, več potnikov hospitalizirali (VIDEO)

Letalo švicarskega letalskega prevoznika Swiss je v ponedeljek zvečer zaradi težav z motorjem zasilno pristalo v Gradcu. Dva člana posadke sta bila hospitalizirana in sta trenutno še vedno v bolnišnici. Potniki, ki so bili hospitalizirani, so medtem že zapustili bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letalo Airbus 220-300 s 74 potniki in petimi člani posadke na krovu je v ponedeljek pozno zvečer letelo iz Bukarešte v Zürich, ko je bilo po navedbah prevoznika Swiss prisiljeno zasilno pristati v Gradcu, saj je imelo težave z motorjem, na letalu pa se je pojavil dim.

Eden na intenzivni negi

»Dva člana posadke sta trenutno še vedno v bolnišnici. Enega člana posadke so morali v ponedeljek s helikopterjem prepeljati v bolnišnico v Gradcu in je na intenzivni negi,« je sporočil letalski prevoznik.

Pri letalskem prevozniku Swiss so dodali, da so danes 63 potnikov prepeljali v Zürich in da nudijo pomoč tistim, ki so še vedno v Gradcu.

American Airlines prizemljil vsa letala v ZDA

Težave pa so tudi pri ameriškem letalskem prevozniku American Airlines. Ta je na vrhuncu božične potovalne mrzlice zaradi tehničnih težav danes začasno prizemljil vsa letala v ZDA, je sporočila Zvezna uprava za letalstvo (FAA). Odpoved je trajala eno uro.

Na odpovedi so se na družbenih omrežjih množično odzvali ogorčeni potniki, ki so se zbali, da bodo zaradi prekinitve letov zamudili božič z družinami. »Krasen začetek božiča,« je po poročanju AFP zapisal eden od njih.