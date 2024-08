Drama v hotelu v Malem Lošinju: Okuženih več kot 70 turistov, bolezen nanje prenesli zaposleni

Pri 70 ljudeh iz Hrvaške ter šestih iz Slovenije in Avstrije, ki so v začetku avgusta bivali v lošinjskem hotelu Vespera, so potrdili okužbo s salmonelo, so za Hino izvedeli na Inštitutu za izobraževanje o varovanju zdravja, v hotelu pa pravijo, da več dni ni bilo novih primerov.

Inštitut za varovanje zdravja Primorsko-goranske županije navaja, da bakterije salmonele niso odkrili v nobenem vzorcu živil, temveč, da so prenašalci njihovi zaposleni.

Sedemnajsti zaposlenih, katerih rezultati analize blata so pokazali, da so kliconosci, so do nadaljnjega nemudoma izločili z dela.

Vsi vzorci hrane, pitne vode in brisi površin so bili neoporečni, poroča Hina.

Po odredbi sanitarne inšpekcije so bili izvedeni ukrepi dezinfekcije vseh prostorov, opreme in naprav, so sporočili z državnega inšpektorata in dodali, da rezultat analize bazenske vode ne more biti vzrok zastrupitve.

Pred dobrim tednom smo poročali, da se je več gostov hotela Vespera na Malem Lošinju okužilo s salmonelo in bakterijo E. coli. Na urgenci zaradi bruhanja, driske in visoke telesne temperature dan pozneje sprejeli okoli 30 otrok, okužbo z analizami potrdili pri več kot desetih otrocih, število obolelih je po mnenju epidemiologov verjetno še višje. Med okuženimi so bili tudi Slovenci, vzrok okužbe pa vse do danes ni bil znan.