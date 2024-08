S salmonelo so se okužili tudi Slovenci

Potem ko je v četrtek odjeknila novica, da se je več gostov hotela Vespera na Malem Lošinju okužilo s salmonelo in bakterijo E. coli, so na urgenci zaradi bruhanja, driske in visoke telesne temperature dan pozneje sprejeli okoli 30 otrok, okužbo z analizami potrdili pri več kot desetih otrocih, število obolelih je po mnenju epidemiologov verjetno še višje. Med okuženimi so tudi Slovenci, vzrok okužbe še ni znan.

30 otrok so sprejeli na urgenci.

Epidemiološka služba Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije je iz Slovenije prejela obvestilo, da sta se dva otroka po bivanju v hotelu Vespera zdravila zaradi driske. O tem so takoj obvestili epidemiološko službo na Malem Lošinju. Kmalu zatem so prejeli še en primer. V hotelu še vedno poteka dezinfekcija, pravijo, da so sprejeli vse možne ukrepe, da bi zaščitili zaposlene in goste. Na terenu sta bili sanitarna in epidemiološka služba. Slednja je že v petek opravila ogled in odvzela vzorce blata zaposlenih ter vzorce hrane iz restavracije, ki so bili poslani na analizo.

»Videti je bilo kot prizor iz grozljivke. Štiriletni sin se je zbudil in začel nenadoma bruhati, imel je drisko, telesna temperatura pa je bila višja od 39 stopinj Celzija. Obiskali smo urgenco na Malem Lošinju, kjer so sumili na črevesno virozo in nas poslali v reški klinični center,« je za hrvaške medije povedal bralec Damir. Družina se je odločila, da je bolje, da se vrnejo v Zagreb, kjer so obiskali tamkajšnjo urgenco, nato pa še Kliniko za infekcijske bolezni dr. Fran Mihaljević.