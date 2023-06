Drama na Atlantiku: izginila podmornica, namenjena ogledom razbitin Titanika

Manjša podmornica, ki je med drugim namenjena turističnim ogledom potopljenih razbitin slavne čezoceanske potniške ladje Titanik v severnem delu Atlantika, je danes izginila. Po poročanju nekaterih medijev naj bi bilo na krovu pet ljudi, operacija iskanja pogrešane podmornice pa že poteka.

Ameriško podjetje OceanGate, ki organizira turistične oglede razbitin Titanika, je sporočilo, da preučuje vse možnosti za varno vrnitev podmornice. Za zdaj ni znano, ali so bili poleg posadke na krovu tudi turisti.

Razbitine slavne čezoceanske ladje Titanik, ki se je potopila leta 1912, ko je na svoji prvi poti čez Atlantski ocean zadela ledeno goro, ležijo na globini približno 3800 metrov pod gladino, približno 650 kilometrov od obale Nove Fundlandije v Kanadi.

»V mislih smo z vsemi v podmornici in njihovimi družinami,« je v izjavi zapisalo podjetje OceanGate in dodalo, da pri iskalni operaciji pomagajo bostonska obalna straža in podjetja, specializirana za raziskovanje morskega dna.

Pogrešana podmornica Titan je velika kot manjši tovornjak in sprejme do pet ljudi, običajno pa se potopi s štiridnevno zalogo kisika. Med komercialnim potopom do razbitin Titanika so običajno na krovu kapitan, vodič ter trije gostje, poroča britanski BBC.

OceanGate osemurno potovanje na dno oceana, ki stane 250.000 dolarjev, oglašuje kot »priložnost, da se odklopite od vsakdanjega življenja in odkrijete nekaj resnično izjemnega«. Na spletni strani podjetja je navedeno, da ena odprava poteka, še dve naj bi načrtovali junija prihodnje leto.

Poleg komercialnih potovanj do razbitin Titanika podmornico Titan uporabljajo tudi za raziskovanje in pregled lokacij na dnu oceana, raziskave in zbiranje podatkov, filmsko in medijsko produkcijo ter globokomorsko testiranje strojne in programske opreme.