Dragoceni fosili pod šolo, gradbeni delavci naleteli na pravo zakladnico

Med obnovo stavbe srednje šole v Los Angelesu so delavci naleteli na kup fosilnih ostankov, starih skoraj devet milijonov let. Arheologi so skrbno odstranili ostanke okostij kitov in starodavnih ptic, zobe velikih starodavnih lososov, ogromnih morskih psov in drugih živali, ki so že davno izumrle.

Po podrobni analizi fosilov se je izkazalo, da je bil jug ameriške zvezne države Kalifornija nekoč pod vodo, ob njegovi obali pa je bil pred milijoni let morda celo manjši otok. »Pod površjem se je skrival celotni ekosistem iz obdobja, ki ga že davno ni več. Našli smo ogromno neprecenljivih artefaktov, ki nam bodo pomagali razumeti, kako je bil ta del našega planeta videti pred devetimi milijoni let. Kot je videti do zdaj, je bil zahodni del severne Amerike precej drugačen, kot smo mislili do zdaj,« je dejal Wayne Bischoff iz zasebnega podjetja, ki je izkopavanja opravilo. Z njim se je strinjal kurator prirodoslovnega muzeja v Los Angelesu Austin Hendy, ki ga je najdba povsem navdušila.

Pod površjem se je skrival celotni ekosistem iz obdobja, ki ga že davno ni več.

»Ko sem videl, kje so posamezne fosile našli, sem si lahko v glavi narisal mejo med kopnim in morjem, kjer je bila pred milijoni let. Ostanki so odlično ohranjeni in pod plastmi peska, zemlje in kamnov so ostali točno na tistem mestu, kjer jih ne nekoč naplavilo na obalo, kar je neverjetno,« je dejal navdušeni kurator, ki se veseli tudi nadaljnjih izsledkov raziskovalcev, ki trenutno testirajo mineralno in kemično sestavo kosti in zob, kar bo razkrilo, kakšni so bili v miocenu ozračje in druge sestavine ekosistema.