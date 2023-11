Dovolj imajo: šli so na ulice in povedali, kaj si mislijo (FOTO)

V več evropskih mestih so danes potekali shodi v podporo Palestincem. V Parizu se je zbralo več tisoč ljudi, ki so kljub obilnim padavinam pozivali h končanju nasilja v Gazi in na Zahodnem bregu. V Veliki Britaniji so organizirali več manjših shodov, protestirali pa so tudi v Berlinu.

»Francija mora nemudoma pozvati k prekinitvi ognja, tako da pištole utihnejo,« je na shodu v Parizu dejala generalna sekretarka sindikata CGT Sophie Binet.

Protestniki v Parizu. FOTO: Benoit Tessier Reuters

Poklonili so se z minuto molka

Shodi so potekali tudi drugod po Franciji. V Marseillu se je več sto ljudi z minuto molka poklonilo palestinskim žrtvam vojne. V Toulousu pa se je shoda udeležilo več kot 1200 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Veliki Britaniji so danes organizirali okoli sto manjših shodov v podporo Palestincem, ki so nadomestili en večji shod v Londonu, kot je bil pretekli teden. Britanska policija je sicer od napadov Hamasa 7. oktobra do danes po državi skupno pridržala 386 ljudi, večino v povezavi s protesti, osem pa v povezavi s terorizmom. Na Otoku je izkazovanje podpore Hamasu prepovedano, saj je gibanje uvrščeno med teroristične skupine.

Shod je danes potekal tudi v nemški prestolnici. Po oceni policije se je v Berlinu zbralo 2500 ljudi, ki so pozivali k svobodi za Palestince in proti vojni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.