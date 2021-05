Dogovor sprejet: prihaja zeleni potni list

Evropski parlament in države članice EU so danes dosegli dogovor o covidnem potrdilu, ki naj bi čez poletje olajšalo potovanja po Evropi. T. i. zeleno potrdilo bodo lahko dobili vsi prebivalci EU, ki so cepljeni proti covidu 19 ali so preboleli to bolezen ali pa imajo negativen izvid testa.»Imamo bel dim,« je po četrtem krogu pogajanj med Evropskim parlamentom in diplomati predsedujoče države EU Portugalske sporočil evropski komisar za pravosodjeCovidno potrdilo naj bi na ravni EU predvidoma uvedli konec junija ob začetku poletne turistične sezone ter s tem omogočili nemotena in varna potovanja v EU.Imetnik potrdila bo dobil kodo QR, ki bo omogočala njegovo branje in preverjanje po vsej Evropski uniji, in to brez internetne povezave. Na voljo bo tudi v papirni obliki. Informacije naj bi bile napisane v jeziku države izdajateljice in angleščini.Potrdilo bo dokazovalo, da se je oseba cepila proti covidu 19, da ima negativen izvid testa ali da je prebolela covid 19. A članice bodo kljub temu lahko uvajale dodatne omejitve, kot je karantena, samoizolacija ali testiranje, vendar le, če bo potrebno in sorazmerno za zaščito javnega zdravja.