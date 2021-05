Fafangel povedal, kaj se nam obeta ob jesenskem valu

Potrdilo še usklajujejo v EU

Največ tvegaš, če čakaš

Vse kar morate vedeti o DZP(digitalno zeleno potrdilo) Evropska komisija je 17. marca 2021 predstavila predlog za uvedbo digitalnih zelenih potrdil za lajšanje varnega prostega gibanja državljank in državljanov po EU med pandemijo COVID-19. Digitalno zeleno potrdilo (v nadaljevanju DZP) bo dokument, ki bo ustrezal enotnim zahtevam EU in ga bodo morale države članice EU izdelati za potrebe olajšanega prehajanja mej prebivalcem znotraj EU. Uredba evropskega parlamenta in sveta o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19, ki bo predpisala tako obvezne sestavine kot tudi pogoje uporabe dokumenta, je v postopkih obravnave, njen sprejem se predvideva v mesecu juniju.





V Sloveniji bo DZP (digitalno zeleno potrdilo) izdajal Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) na podlagi podatkov, vnesenih v Centralni register podatkov o pacientih in hkrati preko rešitev, opisanih v tem dokumentu, omogočal dostop do potrdila pacientom, zdravstvenim delavcem in pooblaščenim osebam na NIJZ. DZP se bo lahko hranil na mobilni napravi ali v papirni obliki. Obe različici bosta opremljeni s kodo QR, ki bo vsebovala bistvene informacije, ter digitalni žig, ki bo dokazoval pristnost potrdila.





Digitalna zelena potrdila bodo priznana v vseh državah članicah EU. Pomagala bodo omogočiti usklajeno odpravljanje trenutno veljavnih omejitev, predvsem pa zagotoviti enak način izdaje oz. predvsem preverjanja pristnosti potrdil. Vsi državljani in državljanke EU ter državljani in državljanke tretjih držav z zakonitim prebivališčem v EU, ki imajo digitalno zeleno potrdilo, bi morali biti med potovanjem izvzeti iz omejitev prostega gibanja na enak način kot državljani in državljanke obiskane države članice. Ne glede na enotno obliko potrdila bodo države imele še vedno možnost uvajati ukrepe samostojno, kar pomeni, da se bodo lahko pogoji za prosti prestop med državami vseeno razlikovali.





Digitalno zeleno potrdilo bo predvidoma vsebovalo potrebne bistvene informacije, kot so ime in priimek, datum rojstva, datum izdaje, ustrezne informacije o cepivu/testu/preboleli bolezni in edinstvena oznaka. Digitalno zeleno potrdilo se izdaja samo za COVID-19. Obiskane države teh podatkov ne smejo hraniti. Preverjali se bosta zgolj veljavnost in pristnost potrdila, pri čemer se bo preverjalo, kdo je potrdilo izdal in podpisal. Vsi zdravstveni podatki ostajajo v pristojnosti države članice, ki je digitalno zeleno potrdilo izdala, so za Slovenske novice povedali na NIJZ.



Minister za zdravjeje po današnjem sestanku s predstavniki Dijaške organizacije Slovenije in Študentske organizacije Sloveniještudentsko in dijaško organizacijo potrdil, da se bo samotestiranje dijakov in učencev višjih razredov osnovnih šol začelo še v tem šolskem letu.»Pripravljamo se na poslabšanje epidemije v jeseni, sistem moramo postaviti letos, ko ga lahko na kontroliran in varen način,« je povedal Poklukar in potrdil tudi, da se bodo lahko učenci in dijaki testirali doma. »To je najbolj smiselno iz medicinskih, tehničnih in logističnih razlogov. Marsikdo v šolo prihaja z javnim prometom in je v tem času že v stiku z drugimi. Nerodno bi bilo, da bi nekdo v šoli izvedel, da je na poti že okužil drugem,« je pojasnil minister in še dodal, da bi bilo optimalno testiranje na pet dni, verjetno ga bodo izvajali vsak ponedeljek.Tudi s predstavniki študentskih in dijaških organizacij so se pogovarjali o digitalnem zelenem potrdilu oz. t. i. covidnem potrdilu. Povedal je, da Evropski parlament in Evropska komisija še usklajujeta pravno podlago zanj, končna vezija potrdila pa naj bi bila znana med 7. in 10. junijem. Po njegovem mnenju, se bo EU težko povsem poenotila glede pogojev za potovanja.Z dijaki in študenti se je srečal tudi epidemiologin dejal, da je bil to »najlepši sestanek te epidemije«. Pogovarjali smo se o tem, kako postaviti ogrodje epidemije, ki bo naša prihodnost. Trije stebri so bili danes na tapeti: cepljenje, digitalno iskanje stikov in samotestiranje. To so tri možnosti, ki nam lahko povrnejo nek vzdržen sistem. Lepo je bilo poslušati študente in dijake, povedali so nam, kje smo zgrešili, kaj narediti bolje,« je dejal prvi epidemiolog v državi.V zvezi z dvomi v cepivo AstraZenece je Fafangel dejal, da največ tvegamo, če čakamo. »Tveganje pri cepivih je minimalno, je varno, prelagati to cepljenje pa ni odločitev ki bi jo lahko kot stroka podprli, je pa seveda pravica vsakega. Osebno predlagam, da se cepiš s tistim, ki ti je predlagano,« je dejal.Epidemiologi bodo ob prehodu v zeleno fazo, ki naj bi jo po nekaterih napovedih dosegli že ob koncu meseca, spet začeli slediti stikom okuženih. »Naj vam povem, da vmes nismo nehali delati, še vedno smo klicali in skušali doseči čim več stikov. Pripravljamo se dvotirno. Čim prej je treba spet začeti in odkrivati stike vsakega bolnega, zlasti v prvih 24 urah.«Dotaknil se je tudi napovedi za jesen: »Upamo seveda, da novega vala ne bo, da bomo dosegli nivo precepljenosti in prekuženosti ter se z naborom ukrepom, ki so vzdržni, morda izognili tistemu vrhu. Napovedi niso tako slabe, so dobre, a moramo biti pripravljeni.«