Disneyland ima kar doma

Pomagal mu je brat, matematični in mehanični genij.

Pandemija je zaprla tudi številne zabaviščne in tematske parke po svetu. Nekateri resda občasno delujejo, drugi okrnjeno in ob strogih varnostnih ukrepih.se je naveličal čakanja na boljše čase, zato si je veselje, ki mu ga pričara le vlakec smrti, konec julija prinesel kar na svoj vrt.Brez vlakca smrti ne greAmeričan je že marca, ko je postalo jasno, da je vrag odnesel šalo in norenja na slovitem Matterhornu ne bo, začel izdelovati drzen načrt. Zaradi izolacije je imel veliko več prostega časa, zato se je povsem posvetil zahtevni konstrukciji, da se ne bi izneveril originalu iz Disneylanda. Kot je pojasnil, je bil sloviti park del njegovega odraščanja v Kaliforniji in ne bi prenesel, da bi bili njegovi otroci prikrajšani za takšno veselje, zato se je velikopotezno lotil izdelave in na pomoč poklical tudi prijatelje. Priskočilo jih je kar 30, ki so poletje preživeli v dolini Napa, med njimi pa je bil dragocena pomoč Seanov brat, genij v mehaniki in matematiki. Tudi sam Sean ni od muh, pri uresničevanju sanj je zelo pripomoglo njegovo bogato znanje iz arhitekture, je ponosen.In rezultat? Replika Matterhorna, ki je izdelana po podobi švicarske gore, deluje brezhibno, dih jemajoča pa je tudi rekonstrukcija alpske pokrajine in glavnega zvezdnika, jetija. Poznavalci Disneyjeve atrakcije dobro vedo, da je tema divje vožnje iskanje skrivnostnega bitja.Vlakec, ki ga sestavljajo vagončki v obliki bobov, v znamenitem parku v Anaheimu v Kaliforniji vozi že od 1959. in je še vedno eden najbolj priljubljenih.