Dinozaver je napadal z glavo: vohal dobro, slabo videl

Dinozavri venomer presenečajo, arheologi pa so navdušeni nad ostanki povsem nove vrste, ki le še potrjuje mogočnost, iznajdljivost in trdoživost starodavnih plazilcev.

V Argentini tako osupli preučujejo gromozansko in izjemno močno lobanjo primerka vrste, ki so jo poimenovali Guemesia ochoai, ki naj bi bila dinozavru v napadu in obrambi najmočnejše orožje.

Na zadnjih nogah

Lobanja je kakor ojačan oklep, s katero si je žival nasprotnika najverjetneje pokorila tako, da se je vanj zaletavala. Kar z glavo, ugotavljajo strokovnjaki, ne nazadnje so bile sprednje okončine te vrste izjemno majhne, še manjše kakor pri tiranozavrih, tako rekoč zakrnele. Plenilci so tako strašili in tudi zmagovali povsem po zaslugi mogočne glave in čeljusti, odkriti ostanki pa so najverjetneje pripadali mladi živali. Kako je poginila, še ugotavljajo, prav tako ni znano, kolikšen delež okostja so odkrili, saj žival še sestavljajo.

Dobro je vohal, a slabo videl.

Guemesia ochoai je spadal med abelizavre, mesojedce, pojasnjujejo, fosili pa pripadajo živali, ki je živela v obdobju krede, pred približno 70 milijoni let. Plenilec je odločno stal na zadnjih nogah, še povedo; imel je izostren voh, bil je kratkoviden.

»Da gre za povsem novo vrsto, nam potrjuje lobanja, kakršne nima nobena do zdaj znana vrsta dinozavra,« je potrdil vodja izkopavanj Federico Agnolin. Plenilca so poimenovali po junaku argentinske osamosvojitve Martinu Miguelu de Guemesu in muzejskem delavcu Javierju Ochoi, ki je odkril fosil. Ostanke abelizavrov, ki so poseljevali Afriko, Južno Ameriko in Indijo, so v Argentini našli že večkrat, a veliko večino v južni Patagoniji, daleč od tokratnega kraja odkritja, severozahodne pokrajine Salta.

Del mogočne lobanje nakazuje, kako si je pokoril plen. FOTO: Reuters

Najdeni plenilec je po dozdajšnjih izsledkih sodeč živel le nekaj milijonov pred uničujočim asteroidom, ki je pred 66 milijoni let izbrisal tri četrtine življenja na Zemlji in je bil usoden tudi za dinozavre. Nedavno so raziskovalci v Mehiki odkrili, da je asteroid v naš planet udaril spomladi.