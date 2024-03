Diktatorjeve orgije vključujejo 13-letnice: ženo le redko vidimo v javnosti, kar počne on, je grozljivo

Ženo kontroverznega diktatorja Kim Džong Una, Ri Sol Džu le redko vidimo v javnosti. Mnogi menijo, da severnokorejski diktator ženo skriva kot kača noge. Kaj točno se dogaja z njo?

Kje je Ri Sol-džu?

Analitiki so videli Ri kot simbol sprememb v vodstvu – svež, ženski obraz, ki bi lahko omehčal podobo komunističnega režima doma in v tujini. V prvih letih zakona se je zdelo, da ima želeni učinek. Kaj se dogaja danes?

O Kimovi ženi žal ni veliko podatkov. Domneva se, da je bila rojena nekje med letoma 1985 in 1989 in da je študirala na univerzi v tujini, kar je redka čast za državljane Severne Koreje.

Ri in Kim sta se na hitro poročila leta 2009, potem ko je oče Kim Džong Una, Kim Džong Il, utrpel možgansko kap in je družina poskušala razširiti svoje potomstvo. Kim Jong Il je umrl decembra 2011, Ri je do takrat že rodila sina. Poročila kažejo, da je imela od takrat še dva otroka, čeprav to ni bilo nikoli uradno potrjeno.

V prvih letih Kimove vladavine je bila njegova žena pogosto opažena ob njem na raznih domačih prireditvah. Ko je Ri spremljala svojega moža na državniškem obisku Kitajske marca 2018, je bilo to za marsikoga dodatni dokaz, da se je rodila severnokorejska različica prve dame. Aprila 2018 se je udeležila korejskega vrha, kjer se je srečala s svojim južnokorejskim kolegom, naslednje leto pa je gostila državniški obisk kitajskega predsednika Xi Jinpinga s soprogo. Po tem je izginila iz javnosti. Pojavila se je čez leto dni, ko je svojega moža spremljala v gledališču Samjiyon na predstavo ob lunarnem novem letu, in pa lani decembra ob podobnem dogodku.

Kim Džong Un, Kim Ju-ae in njena mati Ri Sol-džu (levo) med novoletno predstavo 31. decembra lani. FOTO: AFP/KCNA VIA KNS

Škandalozno življenje Kim Džong Una

Življenje Kim Džong Una spremljajo številni škandali, kot so prepoved pogrebov in porok v Severni Koreji, umor lastnega brata in kdo ve koliko družinskih članov, pa tudi osnovanje države brez osnovnih človekovih pravic, kjer je vse podrejeno njemu.

Domnevno v Severni Koreji obstaja Kippumjo, harem približno 2000 žensk, katerih naloga je zabavati partijske funkcionarje in spati z njimi po zabavi.

Ta praksa obstaja že od Kim Il Sunga, ki je svojo vlogo »očeta naroda« jemal zelo dobesedno. Uporabljal naj bi storitve erotičnih plesalk, prostitutk in z njimi spočel veliko nezakonskih otrok, »tradicijo« pa naj bi nadaljeval tudi njegov vnuk Kim Džong Un.

Da bi bila zadeva še bolj bizarna, naj bi organiziral orgije z devicami, med katerimi so nekatere stare le 13 let. Vojaki prihajajo v šole po dekleta in jim grozijo, naj ne povedo svojim družinam, ker jih bodo sicer ubili.