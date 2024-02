Južnokorejski vohuni odkrili: Kim Džong Un skriva sina. Razlog? Bizaren!

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un ima še enega skrivnega sina, poročajo tuji mediji. Vendar pa je menda ta preveč suh in bled, da bi ga oče pokazal v javnosti, trdijo v južnokorejski obveščevalni službi.

Menda naj bi mladeničev neprivlačen videz njegovega očeta odvračal od tega, da bi ga pokazal širši javnosti. Menda še nikjer ni bila objavljena nobena slika »bledega in suhljatega« Kimovega sina.

»V nasprotju z očetom in sestro, ki sta polna in dobro hranjena, je Kimov sin bled in suh,« piše Korea Times, in še, da je težava v tem, da njegov sin sploh ni podoben pradedku Kim Il Sungu.

Za severnokorejske voditelje je podobnost s Kim Il Sungom – ustanoviteljem države – zelo pomembna. Trenutni voditelj se celo sooča z obtožbami, da namerno poskuša izgledati kot njegov dedek, da bi okrepil lastno legitimnost. Morebiti je bila iz tega razloga za naslednico izbrana Kimova hči Kim Ju Ae.

Mogoče pa je samo podoben očetu

Kot pišejo tuji mediji, je razlog za suhljato postavo mogoče iskati prav pri podobnosti z očetom. Po fotografijah iz otroštva sodeč, sedanji severnokorejski voditelj Kim Džong Un ni bil prav krepak otrok. Tudi on je bil precej suhljate postave.

Dajte torej sinu čas, njegov razvoj je pač podoben očetovemu, bi se lahko glasil povzetek današnje novice.