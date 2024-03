Izdelala je denarnice z glavami ljubljenčkov

Ljudje se radi obdajamo z najbolj nenavadnim okrasjem, ki je v modi, kasneje pa pogosto zbuja odpor in celo grozo. Ni daleč za nami čas, ko je marsikdo pri sebi nosil obesek iz zajčje tačke, ki naj bi prinašal srečo in plodnost, marsikatera dama pa si je vrat grela s čisto pravo lisico z repom in gobčkom vred. Danes v našem delu sveta takšno okrasje ne bi več naletelo na veliko odobravanja, prav lahko pa bi si lastnik ali lastnica nakopal vsaj kak besedni napad ljubiteljev in zaščitnikov živali.

Umetnine so narejene iz polsti, to je blago iz prepletenih ali zlepljenih naravnih ali umetnih vlaken.

Tudi izdelki japonske umetnice, ki ustvarja pod imenom Fuwawawann, vzbujajo mešane občutke: čeprav so izdelane iz polsti, so glave psov in mačk, ki naj bi služile kot denarnice za drobiž, videti tako pristne, da se je že marsikateri spletni komentator pridušal, da bi nekaj tako strašnega morali enostavno prepovedati.

Med ogorčenimi opazovalci nenavadne umetnosti se najdejo celo takšni, ki bi vsakogar, ki bi si morda želel nabaviti tovrstni modni dodatek, poslali k psihiatru. Ali je kdo denarnice v obliki realističnih pasjih in mačjih glav dejansko kupil, ni znano, umetnica, ki zna odlično posnemati naravo, pa je bila na instagramu nazadnje aktivna leta 2020. Zadnje čase objavlja sledilcem bolj všečne realistične podobe mačk in psov iz polsti, ki so bolj podobne lutkam za igranje, denarnic pa med novejšimi izdelki ni. Tudi na spletni strani minnie.com, kjer je denarnice pred leti prodajala, njene trgovine ni več.