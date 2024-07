Dečka (10) napadla smrtonosna ameba, ki je možgane: Okužil se je na istem mestu kot nedavno umrli moški

10-letni deček iz Izraela je v kritičnem stanju, potem ko se je okužil z negleriozo, znano kot ameba, ki se prehranjuje z možgani, so sporočili zdravstveni uradniki. Popolnoma zdrav deček se je prejšnji teden okužil v vodnem parku v Izraelu, ministrstvo za zdravje pa je sporočilo, da se je to zgodilo na isti lokaciji na obali Galilejskega jezera, kjer se je okužil moški, ki je umrl zaradi okužbe možganov v začetku tega meseca.

Okužba lahko hitro napreduje in povzroči smrt v 10 dneh. FOTO: Getty Images, Istockphoto

Deček je že tretja oseba, ki so ji v Izraelu diagnosticirali to izjemno redko bolezen. Otrok, ki je na oddelku za intenzivno nego, je pred približno tremi tedni obiskal vodni park na plaži Gai v severnem Izraelu, navaja The Times of Israel. Prav ta vodni park je obiskal 25-letnik, ki je umrl v začetku julija po okužbi z redko amebo naegleria fowleri. Vodni park je do nadaljnjega zaprt, so sporočili z ministrstva za zdravje, iz njegovih bazenov pa so vzeli vzorce za nadaljnje preiskave.

Okužba hitro napreduje in povzroči smrt v 10 dneh

Naegleria fowleri živi v prsti in topli sladki vodi, kot so jezera, reke in vroči izviri. Običajno jo imenujejo »ameba, ki je možgane« zaradi okužbe možganov, ki jo lahko povzroči, če voda, ki vsebuje amebo, vstopi v nos.

Simptomi primarnega amebnega meningoencefalitisa se pojavijo v enem do dveh tednih. Včasih je prvi simptom sprememba voha ali okusa. Kasneje imajo ljudje glavobol, otrdel vrat, občutljivost za svetlobo, prisotna sta slabost in bruhanje. Lahko postanejo zmedeni in zaspani ter imajo krče. Okužba lahko hitro napreduje in povzroči smrt v 10 dneh.