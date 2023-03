Sinuse si je izpiral z vodo iz pipe, se okužil z amebo, ki se hrani z možgani in umrl

Američan s Floride je umrl zaradi vstopa amebe v telo, ki se hrani z možgani. Uradniki floridskega ministrstva za zdravje v okrožju Charlotte pravijo, da se je moški najverjetneje okužil po tem, ko je sinuse izpiral z vodo iz pipe, poroča Sky News. Več informacij o umrlem zdravniki niso posredovali.

Naegleria fowleri, znana kot ameba, ki se hrani z možgani, je enocelični organizem, ki ga najdemo v tleh in sladki vodi po vsem svetu. Ameba vstopi v telo skozi nos, nato potuje v možgane, kjer uniči možgansko tkivo in povzroči uničujočo okužbo, imenovano primarni amebni meningoencefalitis. Ta okužba je skoraj vedno smrtna. Večina okužb izvira iz kopanja v toplih jezerih ali rekah poleti, ker ameba obožuje toploto in najbolje uspeva pri visokih temperaturah.

Simptomi vključujejo glavobole, zvišano telesno temperaturo, slabost, izgubo ravnotežja, dezorientacijo, epileptične napade in otrdel vrat.

Redke okužbe

Zdravniki so pojasnili, da se ljudje ne morejo okužiti, če pijejo vodo iz pipe, a za izpiranje sinusov priporočajo uporabo destilirane ali sterilne vode. Vodo iz pipe je treba pred izpiranjem sinusov kuhati vsaj eno minuto in je ohladiti, so pojasnili za ameriške medije.

Okužbe z Naegleria fowleri so redke, po uradnih podatkih so lani v ZDA potrdili le tri primere. Primeri so se pojavili po izpostavljenosti sladki vodi v Iowi, Arizoni in Nebraski. En primer je bil leta 2019, drugi leta 2020 in tretji leta 2021.