Deček plezal po skalah v Pulju: pri padcu v morje se je huje poškodoval

12-letnik iz Nemčije se je huje poškodoval, ko je včeraj popoldne plezal po skali nekaj metrov nad morjem v Pulju in mu je pri tem spodrsnilo. Padel je na skale, ki so bile v morju, besede istrske policije povzemajo hrvaški mediji.

Puljski policisti so v soboto okoli 16.45 prejeli obvestilo o hudo poškodovanem otroku na Galebovih stenah v Pulju. Ob prihodu na kraj dogodka so ugotovili, da je dvanajstletni otrok, državljan Nemčije, splezal na skalo šest do sedem metrov nad morjem. Pri tem mu zdrsnilo ter je padel v morje na skale in se huje poškodoval.

Delavci JVP Pule so ga izvlekli na obalo, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali v Pulj, nato pa na nadaljnje zdravljenje v reško bolnišnico.

Istrska policija ponovno opozarja občane in turiste, naj bodo previdni pri skakanju v morje, torej naj ne skačejo v vodo, katere globine ne poznajo in naj ne skačejo v morje s skal in drugih mest, ki niso urejena za skakanje v morje.