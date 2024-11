Čudež na Balkanu: Pri 61 letih je rodila Petra, oče star 65 let in upokojen, pravi, da bo skrbel za otroka

Iz Severne Makedonije prihaja neverjetna novica. Lokalni mediji so poročali, da je 61-letna ženska na Ginekološki kliniki v Skopju rodila prvega otroka. Dodajajo, da je najstarejša ženska v tej državi, ki je rodila prvega otroka.

Mama heroj

Po prvih podatkih sta tako mamica kot otrok v stabilnem zdravstvenem stanju. Direktorica Univerzitetne klinike za ginekologijo v Skopju Irena Aleksioska Papestiev je ocenila, da je porodnica pri 61 letih dokaz, da v medicini ni več meja in da se makedonska medicina lahko primerja s svetovno, je njene besede povzel Kurir.

»Fantka Petra je rodila najstarejša pacientka pri nas. Je prva, ki je ostala z lastno jajčno celico, ki je bila zamrznjena. Pri nas je bila zdravljena in vitro, celotno nosečnost smo spremljali pri nas in porod je bil zaključen v naši kliniki,« je še dodala.

Po njenih besedah ​​je mama »v 36. tednu nosečnosti imela carski rez in rodila Petra, težkega 2,35 kilograma in dolgega 48 centimetrov«.

»Poseg je potekal brez težav, bolnico smo poimenovali mama heroj. Imela je tri posege, dva v Beogradu in enega pri nas. Med nosečnostjo je imela visok krvni tlak in sladkorno bolezen, a je vse potekalo dobro,« je opisala nosečnost 61-letnice.

Ženska se je 37 let neuspešno trudila zanositi, oče, ki je star 65 let in je upokojen, pa je rekel, da bo skrbel za otroka.