Očeta in mater ubitega Davida so danes aretirali, ljudi preganjajo z ulic

BANJALUKA – Občinski redarji so ob pomoči policije danes z glavnega trga v Banjaluki odstranili improvizirani spomenik, ki so ga postavili njegovi starši s podporniki. Ti trdijo, da so za njegovo smrt odgovorne oblasti Republike srbske. V spopadih s policijo je bilo ranjenih več ljudi. Do stopnjevanja napetosti je prišlo po tem, ko je policija zjutraj prijela, očeta pokojnega 21-letnega Davida, ki je bil ubit marca v še nepojasnjenih okoliščinah . Tiskovna predstavnica srbske entitete BiHje pojasnila, da so ga prijeli zaradi »suma ogrožanja varnosti uradnih oseb«, ker se ni odzval na poziv na zaslišanje na policijo. Dodala je, da bo do nadaljnjega ostal v priporu. Potrdila je, da so ga privedli ob uporabi sile, da pa pri tem ni bil poškodovan. Prijeli so tudi njegovo soprogo, mater ubitega Davida, ker jim je skušala preprečiti, da bi odstranili spomenik sinu.Policija je prijela tudi več opozicijskih politikov, med njimi predsednika Stranke demokratičnega napredka (PDP)in poslanca te stranke v parlamentu entitete, so ju pa po nekaj urah že izpustili. Popoldne so znova pridržali Stanivukovića, ki se je vrnil na trg in pozival k protestom. Kordon policije se je postavil pred protestnike, prišlo je do prerivanja, poroča portal klix.ba. Predstavnik nevladnega združenja Restart Srpskaje novinarjem dejal, da je jasno, da je režim začel končni obračun s skupino Pravica za Davida, ki že mesece vztraja na trgu in zahteva razjasnitev umora.Opozicijski politiki v Republiki srbski so njene oblasti obtožili, da so s tem storile veliko napako, in pozvali k množičnim protestom v Banjaluki danes ob 18. uri. Borenović je ob tem oblasti opozoril, da bodo s tem med ljudmi sprožili še večji gnev proti režimu, najvplivnejšega politika v tej srbski entiteti, ki je sicer trenutno srbski član predsedstva BiH.Transparency International v BiH je ocenil, da je ravnanje oblasti izraz demonstracije sile ter zadušitve politične in medijske svobode. Namesto da bi policija preiskovala umor Dragičevića, usmerja svoje delovanje proti političnim nasprotnikom oblasti in aktivistom, ki želijo resnico o njegovi smrti. Iz delegacije EU in urada posebnega predstavnika EU v BiH so izrazili zaskrbljenost zaradi nasilja ter od notranjega ministrstva zahtevali pojasnila o aretacijah. Opozorili so tudi, da so se njihovi predstavniki nedavno srečali z Davorjem Dragičevićem in, očetom v nepojasnjenih okoliščinah ubitega mladeničav Sarajevu.»Pozdravljamo njune neumorne napore, da po mirni poti iščeta pravico za smrt svojih sinov,« so dodali v predstavništvih EU ter izpostavili, da sta uspela vzbuditi več nezadovoljstva zaradi pomanjkanja vladavine prava in nekaznovanosti v BiH kot katerakoli politična stranka.Družina pokojnega Memića je ob 19. uri danes v Sarajevu napovedala zborovanje v podporo aretiranemu Davorju Dragičeviću.