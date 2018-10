VIDEO: Več desettisočglava množica protestira za domnevno umorjenega Davida

Policija Republike Srbske je popoldne zaprla ceste proti Banjaluki in tako preprečila prihod avtobusov, polnih podpornikov Davida Dragičevića, ki so bili namenjeni na protest v središče mesta.



Protestniki se niso dali odgnati, temveč so sredi ceste parkirali avtobus in se proti središču namenili peš. Udeleženci shoda nasprotujejo oblasti Milorada Dodika in zahtevajo temeljito preiskavo primera skrivnostne smrti Davida Dragičevića, ki je tragično umrl marca letos.











Oblasti so sprva trdile, da je bil David pod vplivom mamil in da ni bil žrtev kaznivega dejanja. Skeptičen je ostal Davidov oče Davor, ki je prepričan, da so člani kriminalne združbe njegovega sina mučili in umorili. Kasneje so policisti v svojih zaključnih poročilih zapisali, da obstaja možnost, da je bil umorjen. Pred kratkim pa so oblasti prijele tudi moškega, ki je osumljen prikrivanja dokazov v omenjenem primeru.